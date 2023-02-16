Отец Фьюри: «Если Тайсон снова ударит Уайлдера, то может убить его. Мы не хотим этой опасности»

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в тяжелом весе , заявил, что четвертого боя с не будет.

«Боюсь, что он его убьет. У Уайлдера треснул череп, как яйцо. После такого нельзя восстановиться, так что если Тайсон ударит его снова, то может убить.

Я сказал Тайсону, что он должен держаться подальше от Деонтея, если не хочет быть виновников похорон и его смерти. Он трижды побил Уайлдера, и каждый раз разрывал его. Он победил его, когда сбросил 50 кг и вернулся в ринг спустя три года.

Уайлдер не представляет никакой опасности. Единственная опасность в том, что Тайсон убьет его. Мы не хотим этой опасности и этого боя. Пусть идет драться с парнями, которых он может ударить один раз и они прилягут на канвас.

Деонтей – неровня Тайсону. Я не хочу умереть, зная, что мой сын убил кого-то», – сказал Фьюри-старший.

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