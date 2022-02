Тайсон Фьюри: «Прошло два года с тех пор, как я поймал большого создателя оправданий Уайлдера»

Чемпион WBC в тяжелом весе (31-0-1, 22 КО) записал видеообращение для экс-чемпиона мира в тяжелом дивизионе (42-2-1, 41 КО) по случаю двухлетней годовщины их второго боя.

«С годовщиной меня. Прошло два года с тех пор, как я поймал Деонтея, большого и старого создателя оправданий. Молокосос», – сказал Фьюри и показал средний палец.

22 февраля 2020 года Фьюри нокаутировал Уайлдера в 7-м раунде.

Tyson Fury celebrating the two-year anniversary of his rematch win over Deontay Wilder today…



[📽️ @Tyson_Fury] pic.twitter.com/uYzDLOK74r