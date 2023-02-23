Отец Фьюри: «Будь я на месте Уайлдера, то серьезно бы задумался о завершении карьеры»

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри, считает, что Деонтею Уайлдеру стоит завершить карьеру.

«Вспомните третий бой с Тайсоном.

Любая попытка Уайлдера переломить ход боя заканчивалась каждый раз, когда Тайсон попадал ему в голову. Он был похож на скороварку, готовую взорваться в любую секунду. Будь я на его месте, то серьезно бы задумался о возможности завершить карьеру», – цитирует Фьюри-старшего IFL TV, ссылаясь на портал FREEBETS.

Напомним, что ранее бойцы встречались трижды. Первый бой между Фьюри и Уайлдером закончился ничьей, остальные два Тайсон выиграл досрочно.

Отец Фьюри: «Если Тайсон снова ударит Уайлдера, то может убить его. Мы не хотим этой опасности»