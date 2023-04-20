Павлович – о гонораре запасного в поединке Джонса и Гана: «Не как за выход на бой – меньше»
Сергей Павлович рассказал о гонораре за роль запасного в бою Джонса и Гана.
«Спокойно вообще все было, я был готов. Слушай, это хорошая возможность была бы, если бы подрался. Подготовлен же. Ну, хороший опыт. Гонорар тоже получил, но не как за выход на бой – меньше. Сам поединок смотрел на арене.
Знаешь, я думаю, он [Джонс] прекрасно понимал, что в стойке ему Сирил доставит проблемы. Его успех крылся в борьбе, он увидел шанс, воспользовался им, вот и все», – сказал боец тяжелого веса UFC Сергей Павлович.
Бой Джона Джонса и Сирила Гана прошел в марте на UFC 285. Джонс победил гильотиной и стал чемпионом тяжелого веса.
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