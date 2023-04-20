Павлович – о гонораре запасного в поединке Джонса и Гана: «Не как за выход на бой – меньше»

Теги UFC MMA Сергей Павлович Джонс – Ган Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович рассказал о гонораре за роль запасного в бою Джонса и Гана.

«Спокойно вообще все было, я был готов. Слушай, это хорошая возможность была бы, если бы подрался. Подготовлен же. Ну, хороший опыт. Гонорар тоже получил, но не как за выход на бой – меньше. Сам поединок смотрел на арене.

Знаешь, я думаю, он [Джонс] прекрасно понимал, что в стойке ему Сирил доставит проблемы. Его успех крылся в борьбе, он увидел шанс, воспользовался им, вот и все», – сказал боец тяжелого веса UFC Сергей Павлович.

Бой Джона Джонса и Сирила Гана прошел в марте на UFC 285. Джонс победил гильотиной и стал чемпионом тяжелого веса.

Романов: «Павлович – самый неудобный соперник для Джонса»

Джо Роган: «С уходом Нганну Павлович стал одним из самых интересных тяжеловесов в UFC»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мама Живанилда
Посидел, топовый бой посмотрел, бабло получил, а надо было если вышел морду бы начистил кому-то с радостью.
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий