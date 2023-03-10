Романов: «Павлович – самый неудобный соперник для Джонса»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Александр Волков Джон Джонс Сергей Павлович Сирил Ган Александр Романов Бокс/MMA/UFC

Молдавский тяжеловес UFC Александр Романов поделился впечатлениями от боя Джона Джонса и Сирила Гана.

«Было весьма ожидаемо, что Джонс переведет и финиширует Сирила именно на канвасе, потому что борьба – это самый большой пробел в технике Сирила. Совершенных нет, рано или поздно любой проиграет, в том числе и Джон Джонс. Думаю, Сергей Павлович – самый неудобный соперник для него», – сказал Романов.

Бой между Александром Романовым и Александром Волковым состоится 12 марта на UFC Fight Night 221.

Романов – про Волкова: «Это мой брат по вере, и я всегда поддерживал славянских бойцов. Для меня он всегда был классным адекватным и настоящим русским мужиком»

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2 комментария

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MrFrost
Самый неудобный соперник для Джонса - это Блэйдс, которого, при всей крутой борьбе Джона, он не заборет и придётся рубиться в стойке. Стипе тоже, если остался ещё порох, даст конкурентный бой. Многие сейчас под впечатлениям, но проблема ДД в отсутствии сильного удара никуда не делась и что там по выносливости, пока, совсем не понятно.
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Чигорин
Надеюсь посмотрим Павловича против Джонса. Ещё интересно было бы с Блэйдсом, Аспиналлом, Спиваком бой увидеть.. с теми, кто не положит голову с потухшим взором сам в гильотину.
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