Романов: «Павлович – самый неудобный соперник для Джонса»

Молдавский тяжеловес UFC Александр Романов поделился впечатлениями от боя и .

«Было весьма ожидаемо, что Джонс переведет и финиширует Сирила именно на канвасе, потому что борьба – это самый большой пробел в технике Сирила. Совершенных нет, рано или поздно любой проиграет, в том числе и Джон Джонс. Думаю, Сергей Павлович – самый неудобный соперник для него», – сказал Романов.

Бой между Александром Романовым и Александром Волковым состоится 12 марта на UFC Fight Night 221.

Романов – про Волкова: «Это мой брат по вере, и я всегда поддерживал славянских бойцов. Для меня он всегда был классным адекватным и настоящим русским мужиком»