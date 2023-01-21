Джо Роган: «С уходом Нганну Павлович стал одним из самых интересных тяжеловесов в UFC»

Комментатор UFC Джо Роган назвал россиянина Сергея Павловича самым интересным тяжеловесом промоушена после ухода .

«Меня очень интересует Павлович в тяжелом весе. Он новый русский Федор, а точнее, русский Нганну. Он выходит и выносит людей своими пушками, как это делал Фрэнсис.

У него в руках настоящие бомбы, и при этом он быстр и очень хорош. Его бой с был невероятным. Сирил Ган устроил с Туивасой настоящую войну, а Сергей его просто переехал.

У Павловича чертовски плотный бокс, нокаутирующая мощь и превосходная техника. Этот здоровенный чувак реально пугает.

Я хочу видеть как можно больше его боев. С уходом Нганну Павлович стал одним из самых интересных тяжеловесов, если не самым интересным тяжеловесом в UFC. Я бы очень хотел увидеть его бой против », – сказал Роган.

30-летний россиянин идет на серии из пяти досрочных побед в UFC.

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