Ян Блахович сказал, что Пауло Коста отказался от боя с ним: «Бутылки вина хватит, чтобы он вырубился»

Теги UFC MMA Ян Блахович Пауло Коста Бокс/MMA/UFC

Ян Блахович сказал, что Пауло Коста отказался от боя с ним.

«Несколько дней назад Пауло Коста получил предложение сразиться со мной. Я сказал «Да», он сказал «Нет». Боя не будет.

Сколько ему нужно, чтобы зарядиться? Бутылки вина хватит, чтобы он вырубился», – написал боец полутяжелого веса UFC Ян Блахович в соцсетях.

По информации Чейла Соннена, Пауло Коста в октябре проведет бой против Хамзата Чимаева на UFC 294.

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1 комментарий

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z3yjyzh29x
Польский трухан, так и ищет соперников поменьше
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