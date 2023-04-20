Ян Блахович сказал, что Пауло Коста отказался от боя с ним: «Бутылки вина хватит, чтобы он вырубился»

Ян Блахович сказал, что Пауло Коста отказался от боя с ним.

«Несколько дней назад Пауло Коста получил предложение сразиться со мной. Я сказал «Да», он сказал «Нет». Боя не будет.

Сколько ему нужно, чтобы зарядиться? Бутылки вина хватит, чтобы он вырубился», – написал боец полутяжелого веса UFC Ян Блахович в соцсетях.

По информации Чейла Соннена, Пауло Коста в октябре проведет бой против Хамзата Чимаева на UFC 294.

Менеджер Пауло Косты: «Он – самый высокооплачиваемый бразилец в UFC. Многие ли получают миллион долларов за бой?»

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