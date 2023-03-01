Стриклэнд хочет драться с Костой: «Собираюсь поставить его на колени и отыметь, как это сделал Адесанья»

Рейтинговый средневес UFC Шон Стриклэнд вызвал на бой бывшего претендента на титул .

«Я знаю, он ведет переговоры по поводу контракта, но было бы неплохо подраться с ним. Я только что провел бой против Имавова, который ничего не решал. Я просто вышел и развлекся.

Честно говоря, мне нравятся такие бои. Я бы вышел в эти выходные против Райана Спэнна, если бы они предложили.

Намного лучше, когда ты выходишь и просто зарабатываешь деньги, а все остальное не имеет значения.

Коста забавный ублюдок. Судя по тому, что он говорит, он немного туповат, но он все равно забавный. И я собираюсь поставить его на колени и отыметь, как это сделал Иззи», – сказал Стриклэнд.

Стриклэнд про Имавова: «Видели, как этот придурок смотрел на меня на взвешивании? Ты что, думаешь, что меня напугал, ####?!»

Стриклэнд про бой с Имавовым: «Французы хороши в том, чтобы заводить интрижки, сдаваться и проигрывать»