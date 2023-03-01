Стриклэнд хочет драться с Костой: «Собираюсь поставить его на колени и отыметь, как это сделал Адесанья»
Рейтинговый средневес UFC Шон Стриклэнд вызвал на бой бывшего претендента на титул Пауло Косту.
«Я знаю, он ведет переговоры по поводу контракта, но было бы неплохо подраться с ним. Я только что провел бой против Имавова, который ничего не решал. Я просто вышел и развлекся.
Честно говоря, мне нравятся такие бои. Я бы вышел в эти выходные против Райана Спэнна, если бы они предложили.
Намного лучше, когда ты выходишь и просто зарабатываешь деньги, а все остальное не имеет значения.
Коста забавный ублюдок. Судя по тому, что он говорит, он немного туповат, но он все равно забавный. И я собираюсь поставить его на колени и отыметь, как это сделал Иззи», – сказал Стриклэнд.
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