Блахович хочет подраться с Адесаньей в среднем весе: «Дайте мне три месяца, и я буду весить 84 кг»

Ян Блахович готов провести поединок в среднем весе против Исраэля Адесаньи.

«Если руководство UFC хочет организовать этот бой, то я не против. Без проблем. Побить его еще раз – это хорошая мотивация. Я готов подраться с ним.

Я буду в хорошей форме, но мне нужно время. Дайте мне три или четыре месяца, и я буду весить 84 кг. Совершенно точно», – сказал экс-чемпион UFC Ян Блахович.

Напомним, что первый бой между Исраэлем Адесаньей и Яном Блаховичем прошел в полутяжелом весе. Блахович победил единогласным решением судей.

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