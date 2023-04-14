Блахович хочет подраться с Адесаньей в среднем весе: «Дайте мне три месяца, и я буду весить 84 кг»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Ян Блахович Исраэль Адесанья Бокс/MMA/UFC

Ян Блахович готов провести поединок в среднем весе против Исраэля Адесаньи.

«Если руководство UFC хочет организовать этот бой, то я не против. Без проблем. Побить его еще раз – это хорошая мотивация. Я готов подраться с ним.

Я буду в хорошей форме, но мне нужно время. Дайте мне три или четыре месяца, и я буду весить 84 кг. Совершенно точно», – сказал экс-чемпион UFC Ян Блахович.

Напомним, что первый бой между Исраэлем Адесаньей и Яном Блаховичем прошел в полутяжелом весе. Блахович победил единогласным решением судей.

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10 комментариев

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Isa Babaev
Ответ DonaldBrashear 2.0
не позорился бы так деньги выпрашивать. улетит в нокаут как в свое время Дилашоу от Сехудо, когда в вес ниже своего спускался
Он просто заборет его и будет лежать 5 раундов на нет как было в 1 бою
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DonaldBrashear 2.0
не позорился бы так деньги выпрашивать.
улетит в нокаут как в свое время Дилашоу от Сехудо, когда в вес ниже своего спускался
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il buono
Он выглядит, как средних размеров тяж, гоняющий в полутяжелый. Как он гонять собрался в 84?
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j30
Ответ Саламбек Алаев
Реванш с Перейрой или Хамзатом/Костой
перейра в полутяжелый ушел , хамзат с костой будут в октябре драться до этого много времени , он не будет столько простаивать
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jonnysilverhand01
Блахович красавчик ! Бесспорно !
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Саламбек Алаев
Ответ j30
а с кем тогда драться адесанье?
Реванш с Перейрой или Хамзатом/Костой
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Максим Ачкасов
Ответ Oleg Where
Я думаю руководство UFC в старом, осторожном поляке не заинтересовано никак. Болельщики тем более.
Среднему весу нужны новые персонажи. Лучше с Блаховичем , чем очередной бой с уитакером, костой, веттори
+2
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j30
Ответ Oleg Where
Я думаю руководство UFC в старом, осторожном поляке не заинтересовано никак. Болельщики тем более.
а с кем тогда драться адесанье?
+1
0
+1
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Oleg Where
Я думаю руководство UFC в старом, осторожном поляке не заинтересовано никак. Болельщики тем более.
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-2
-2
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Juninho P.
не стыдно??
0
-3
-3
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