Команда Чимаева – о бое против Косты в октябре: «Вопрос условий. Проблема в том, что с Хамзатом никто не хочет драться»

Теги UFC MMA Пауло Коста Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Команда средневеса UFC Хамзата Чимаева подтвердила, что в октябре на UFC 294 может состояться бой против Пауло Косты.

«Да, этот бой возможен, Хамзат готов его провести. Вопрос условий. Хамзат не отказывался от поединков, как сказал он сам, соглашался на все бои, которые давал ему UFC.

Проблема состоит в том, что с Хамзатом никто не хочет проводить поединки», – сказали в команде Чимаева.

Ранее президент UFC Дана Уайт объявил, что Чимаев поднимется в средний вес и проведет бой против соперника из топ-3 дивизиона.

Пауло Коста договаривается о контракте с UFC и хочет подраться со Стриклэндом и Чимаевым

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3 комментария

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Ян Дружинин
Чимаев совсем не серьёзно относиться к делу
Кому он вообще нужен из топ 5? Пусть подымается выше там его ждут большие дяди
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Арни Терминатор
Вроде Утикер предлагал ему подратся .
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sanek maloi
Чимаев не делает вес в 5кг, Нейтан посылает, с чего например Колби и другие бойцы должны соглашаться на бой с таким "профессионалом", пусть дерётся в средней весовой категории, если не хочет, не может делать вес, а не кричит, что с ним не хотят драться.
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