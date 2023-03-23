Команда Чимаева – о бое против Косты в октябре: «Вопрос условий. Проблема в том, что с Хамзатом никто не хочет драться»

Команда средневеса UFC Хамзата Чимаева подтвердила, что в октябре на UFC 294 может состояться бой против .

«Да, этот бой возможен, Хамзат готов его провести. Вопрос условий. Хамзат не отказывался от поединков, как сказал он сам, соглашался на все бои, которые давал ему UFC.

Проблема состоит в том, что с Хамзатом никто не хочет проводить поединки», – сказали в команде Чимаева.

Ранее президент UFC Дана Уайт объявил, что Чимаев поднимется в средний вес и проведет бой против соперника из топ-3 дивизиона.

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