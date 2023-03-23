Команда Чимаева – о бое против Косты в октябре: «Вопрос условий. Проблема в том, что с Хамзатом никто не хочет драться»
Команда средневеса UFC Хамзата Чимаева подтвердила, что в октябре на UFC 294 может состояться бой против Пауло Косты.
«Да, этот бой возможен, Хамзат готов его провести. Вопрос условий. Хамзат не отказывался от поединков, как сказал он сам, соглашался на все бои, которые давал ему UFC.
Проблема состоит в том, что с Хамзатом никто не хочет проводить поединки», – сказали в команде Чимаева.
Ранее президент UFC Дана Уайт объявил, что Чимаев поднимется в средний вес и проведет бой против соперника из топ-3 дивизиона.
Пауло Коста договаривается о контракте с UFC и хочет подраться со Стриклэндом и Чимаевым
Кому он вообще нужен из топ 5? Пусть подымается выше там его ждут большие дяди