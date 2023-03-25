Менеджер Пауло Косты: «Он – самый высокооплачиваемый бразилец в UFC. Многие ли получают миллион долларов за бой?»

Тамара Алвес, менеджер средневеса UFC Пауло Косты, рассказал о деталях нового контракта бойца с промоушеном.

«Пауло прошел путь от одного из самых обесцененных спортсменов до одного из самых ценимых спортсменов в UFC.

Я не сомневаюсь, что Пауло – самый высокооплачиваемый бразильский спортсмен в организации на сегодняшний день.

Я не знаю, знаете ли вы какого-нибудь бразильского спортсмена, которому платят больше миллиона долларов за бой. Я не знаю – особенно в боях без титулов», – сказал Алвес.

Пауло Коста договаривается о контракте с UFC и хочет подраться со Стриклэндом и Чимаевым