Евгений Гончаров: «Даю 85% на победу Павловича. У Блейдса мало шансов»

Теги UFC MMA Сергей Павлович Кертис Блейдс Евгений Гончаров Павлович - Блейдс Бокс/MMA/UFC

Евгений Гончаров дал прогноз на бой Павловича и Блейдса.

«Думаю, Павлович выиграет досрочно. Хотелось бы, чтобы так произошло. Хотелось бы, чтобы русский тяж дрался за пояс UFC. Когда Павлович пройдет Блейдса, Джон Джонс будет для него удобным соперником. Да и Джон Джонс, скорее всего, драться с Павловичем не будет. Ведь была же информация, что поединок со Стипе Миочичем будет для Джонса последним.

Думаю, Блейдс в стойке что‑то попытается противопоставить Сергею в начале поединка. А когда Блейдс пропустит пару ударов, он захочет бороться. Но у Блейдса высокие проходы в ноги, от которых легко можно защищаться. Если Павлович не победит на первых двух минутах, то Блейдс в итоге подустанет пытаться переводить, и бой закончится где‑то в середине третьего раунда. Даю 85% на победу Павловича. У Блейдса мало шансов», – сказал чемпион АСА Евгений Гончаров.

Бой между Сергеем Павловичем и Кертисом Блейдсом состоится в ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада.

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9 комментариев

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London.is.blue
«Джон Джонс будет для него удобным соперником» 🤣

Как Джонс может быть удобным соперником для кого-либо?
Это все равно что в свое время сказать «для этого боксера бой с Мейвезером будет удобным»

Если ты молодой проспект, пусть даже очень впечатляющий - это не значит, что бой с Джонсом будет для тебя легким. Скорее всего он будет для тебя адски сложным.
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London.is.blue
Ответ margincall
Джонсу нужна масса, но как её нарастить если генетический предел достигнут и всё лишнее уходит в живот?)) Павлович уничтожил бы пузатенького дрыща.
Уничтожил бы🤭

Уже 15 лет Джонса уничтожают поражением)
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Анатолий Magicbrain
Каждый чемпион АСА знает как разбивать топов юфс и легко защищаться от их борьбы и ударки, но почему-то продолжает выступать в колхозной лиге) классика!)
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Pronger
тут 50/50. Блэйдс хоть улетал в ко, ещё не пробитос, стойка у него нормальная, ну и пресловутая борьба конечно))
Как у Сергея с кардио и защитой от тейков хз,все пока только на словах.
Хотелось бы конечно, что бы Павлович выиграл, но не КО на первой минуте, а разбивая Блэйдса все 5 раундов
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