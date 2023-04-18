Евгений Гончаров: «Даю 85% на победу Павловича. У Блейдса мало шансов»
Евгений Гончаров дал прогноз на бой Павловича и Блейдса.
«Думаю, Павлович выиграет досрочно. Хотелось бы, чтобы так произошло. Хотелось бы, чтобы русский тяж дрался за пояс UFC. Когда Павлович пройдет Блейдса, Джон Джонс будет для него удобным соперником. Да и Джон Джонс, скорее всего, драться с Павловичем не будет. Ведь была же информация, что поединок со Стипе Миочичем будет для Джонса последним.
Думаю, Блейдс в стойке что‑то попытается противопоставить Сергею в начале поединка. А когда Блейдс пропустит пару ударов, он захочет бороться. Но у Блейдса высокие проходы в ноги, от которых легко можно защищаться. Если Павлович не победит на первых двух минутах, то Блейдс в итоге подустанет пытаться переводить, и бой закончится где‑то в середине третьего раунда. Даю 85% на победу Павловича. У Блейдса мало шансов», – сказал чемпион АСА Евгений Гончаров.
Бой между Сергеем Павловичем и Кертисом Блейдсом состоится в ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада.
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Как Джонс может быть удобным соперником для кого-либо?
Это все равно что в свое время сказать «для этого боксера бой с Мейвезером будет удобным»
Если ты молодой проспект, пусть даже очень впечатляющий - это не значит, что бой с Джонсом будет для тебя легким. Скорее всего он будет для тебя адски сложным.
Уже 15 лет Джонса уничтожают поражением)
Как у Сергея с кардио и защитой от тейков хз,все пока только на словах.
Хотелось бы конечно, что бы Павлович выиграл, но не КО на первой минуте, а разбивая Блэйдса все 5 раундов