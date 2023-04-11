Менеджер Александра Емельяненко: «Если он сейчас бросит пить, то может выступать еще лет 10. В нем вагон здоровья»

Менеджер Емельяненко сказал, что его клиент может выступать еще 10 лет, если бросит пить.

«Я не против завершения карьеры. Возможно, где-то даже «за». Но я все-таки за то, чтобы Саша собрался, больше не пил, вел здоровый образ жизни, потому что в нем вагон здоровья.

Если он сейчас остановится [пить], то я думаю, что он может еще лет 10 выступать, как минимум по боксу либо с ветеранами, либо с около его уровня, потому что запас есть, но тратить его нужно немножко в другом направлении», – сказал менеджер бойца MMA Александра Емельяненко Никита Бурчак.

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Менеджер Бурчак – об инциденте с Емельяненко: «Саша мне звонит и говорит «Никитос, я тут чуть не там пописал, ко мне идет полиция» и кладет трубку»