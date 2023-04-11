Менеджер Александра Емельяненко: «Если он сейчас бросит пить, то может выступать еще лет 10. В нем вагон здоровья»

Теги Александр Емельяненко MMA Бокс/MMA/UFC

Менеджер Емельяненко сказал, что его клиент может выступать еще 10 лет, если бросит пить.

«Я не против завершения карьеры. Возможно, где-то даже «за». Но я все-таки за то, чтобы Саша собрался, больше не пил, вел здоровый образ жизни, потому что в нем вагон здоровья.

Если он сейчас остановится [пить], то я думаю, что он может еще лет 10 выступать, как минимум по боксу либо с ветеранами, либо с около его уровня, потому что запас есть, но тратить его нужно немножко в другом направлении», – сказал менеджер бойца MMA Александра Емельяненко Никита Бурчак.

«Иди ты на ###, я тебя сейчас побью». Новый скандал с пьяным Емельяненко: помочился в аэропорту и задержал рейс

Менеджер Бурчак – об инциденте с Емельяненко: «Саша мне звонит и говорит «Никитос, я тут чуть не там пописал, ко мне идет полиция» и кладет трубку»

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25 комментариев

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shooher
Если я брошу пить, рублей 300-400 в месяц сэкономлю
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Гекдениз Кардениз
Он еле ходит уже о каком здоровье он чешет , реакция заторможенна походка как у деда 70 летнего , скорее всего инсульт у него был когда он год назад не просыхал судя по его движению заторможенному
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Tamuna Bigvava
Жаль конечно Александра но сам во всем виноват!Большинство людей слава и популярность портит!Тут только брат его Фёдор может ему помочь больше никто!Но видимо и брат тоже упустил эту нить!В любом случае пожелаю справится самим собой Александру
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Verhovn
А. Емельяненко: Пусть меня трясёт колбасит - всё равно я пить не брошу🤣
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Алекс Баландин
Если Россия бросит пить...
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RusselAlexAbrams
Без шансов …
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Гекдениз Кардениз
от него осталась маленькая тележка
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fireball1985
Скорее он бросит какать
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gja
Все просто: Александр пьет за свое здоровье!
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Посторонним В
— Пока Саша не начал какать в аэропортах, еще не всё потеряно! — заключил менеджер.
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Ярослав Гордеев
Пока лучший анекдот за сегодня
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Melnikov1968
Да сколько уже можно втирать эту лажу? Человек давно превратился в алкаша, а этот недоменеждер продолжает городить какую-то ересь.
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Might
А если научится читать, то сможет ещё лет 20 читать.
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АРХАТ
Ну да, мог бы ещё лет десять бить фриков типо Джигурда, Алибасов-младший и.т.д.)
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SEVEN_
Там уже не вагон а маленькая тележка от былого здоровья.
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yarni
И слышим мы это уже лет 15
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BillShen
Не на ком больше зарабатывать что ли? Саша бросит пить)
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artem klishin
ага, а Никита Бурчак бабки на нём делать будет
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adimsonekat
Чего в нем вагон, мы видели в аэропорту Екатеринбурга.
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xa-xa
Все мы не много Емельяненко ...
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Zakal
Ответ Alex Mihailevschi
Странно жизнь таланты распределяет,у того их больше,кому они нахрен не нужны
его талант как раз бухать и есть
+6
0
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Norvezhets2m
Если.
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Alex Mihailevschi
Странно жизнь таланты распределяет,у того их больше,кому они нахрен не нужны
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shahmur
Не бросит
+4
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Igor_Samara
Он скорее бросит есть🤣
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