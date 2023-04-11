Менеджер Александра Емельяненко: «С Сашей все нормально. Он официально начал подготовку к бою на 26 мая»

Теги Александр Емельяненко MMA Бокс/MMA/UFC

Менеджер Александра Емельяненко заявил, что боец начал подготовку к поединку на 26 мая.

«С Сашей все нормально. Предлагаю больше не воспоминать о том инциденте в аэропорту, уже было дано много комментариев. Саша официально начал подготовку, лагерь проведет в Москве под пристальным присмотром не только меня…

Следующий бой Емельяненко состоится 26 мая в Москве. Правила – скорее всего, ММА или бокс в ММА‑перчатках. Джефф Монсон – весьма вероятный соперник. Думаю, к Монсону Саша успеет подготовиться. Мы знаем, что он довольно быстро приходит в форму», – сказал Никита Бурчак.

Последний раз Александр Емельяненко дрался в декабре-2022, когда проиграл блогеру Святославу Коваленко.

«Иди ты на ###, я тебя сейчас побью». Новый скандал с пьяным Емельяненко: помочился в аэропорту и задержал рейс

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий