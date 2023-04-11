Менеджер Александра Емельяненко: «С Сашей все нормально. Он официально начал подготовку к бою на 26 мая»

Менеджер Александра Емельяненко заявил, что боец начал подготовку к поединку на 26 мая.

«С Сашей все нормально. Предлагаю больше не воспоминать о том инциденте в аэропорту, уже было дано много комментариев. Саша официально начал подготовку, лагерь проведет в Москве под пристальным присмотром не только меня…

Следующий бой Емельяненко состоится 26 мая в Москве. Правила – скорее всего, ММА или бокс в ММА‑перчатках. Джефф Монсон – весьма вероятный соперник. Думаю, к Монсону Саша успеет подготовиться. Мы знаем, что он довольно быстро приходит в форму», – сказал Никита Бурчак.

Последний раз дрался в декабре-2022, когда проиграл блогеру Святославу Коваленко.

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