Арман Царукян: «Если у меня будет возможность получить американское гражданство, то я сделаю это»

Теги UFC MMA Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Боец UFC Арман Царукян признался, что не отказался бы от американского гражданства.

«Почему нет? Если у меня будет возможность получить американское гражданство, то я сделаю это. Но не из-за того, что я не люблю Россию.

Я люблю Россию и хочу прожить здесь всю жизнь. У меня есть возможность переехать в Америку и жить там, но я этого не хочу. Мне здесь комфортнее и лучше», – заявил Царукян.

Арман Царукян: «Джонс победил бы Федора Емельяненко по очкам»

Арман Царукян: «Хабиб не перебил бы такого Волкановски»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lexx_sharingan
В заголовке наброс, а на самом деле ничего такого. Вполне адекватно же.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mold-cel
американское гражданство если дадут, то можно его продать и купить еще 2, номальные бабки можно делать
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арни Терминатор
уже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий