Арман Царукян: «Если у меня будет возможность получить американское гражданство, то я сделаю это»

Боец UFC Арман Царукян признался, что не отказался бы от американского гражданства.

«Почему нет? Если у меня будет возможность получить американское гражданство, то я сделаю это. Но не из-за того, что я не люблю Россию.

Я люблю Россию и хочу прожить здесь всю жизнь. У меня есть возможность переехать в Америку и жить там, но я этого не хочу. Мне здесь комфортнее и лучше», – заявил Царукян.

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