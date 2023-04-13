Царукян – о реванше с Махачевым: «Есть и желание, и необходимость. Я хочу стать чемпионом»
Арман Царукян хочет провести реванш с Исламом Махачевым и стать чемпионом UFC.
– Есть ли у вас интерес на реванш с Махачевым в ближайшее время?
– Есть и желание, и необходимость. Потому что он – чемпион. А я хочу стать чемпионом.
В 2019 году Арман Царукян и Ислам Махачев провели бой на UFC Fight Night 149. Махачев победил единогласным решением судей.
Для Царукяна бой с Махачевым стал дебютным в UFC.
А Махачев сильнее Хабиба? Как считают сами? И может ли он стать звездой такого же уровня?
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