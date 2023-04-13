Царукян – о реванше с Махачевым: «Есть и желание, и необходимость. Я хочу стать чемпионом»

Арман Царукян хочет провести реванш с Исламом Махачевым и стать чемпионом UFC.

– Есть ли у вас интерес на реванш с Махачевым в ближайшее время?

– Есть и желание, и необходимость. Потому что он – чемпион. А я хочу стать чемпионом.

В 2019 году и провели бой на UFC Fight Night 149. Махачев победил единогласным решением судей.

Для Царукяна бой с Махачевым стал дебютным в UFC.

А Махачев сильнее Хабиба? Как считают сами? И может ли он стать звездой такого же уровня?