Царукян – о реванше с Махачевым: «Есть и желание, и необходимость. Я хочу стать чемпионом»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян хочет провести реванш с Исламом Махачевым и стать чемпионом UFC.

– Есть ли у вас интерес на реванш с Махачевым в ближайшее время?

– Есть и желание, и необходимость. Потому что он – чемпион. А я хочу стать чемпионом.

В 2019 году Арман Царукян и Ислам Махачев провели бой на UFC Fight Night 149. Махачев победил единогласным решением судей. 

Для Царукяна бой с Махачевым стал дебютным в UFC.

А Махачев сильнее Хабиба? Как считают сами? И может ли он стать звездой такого же уровня?

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