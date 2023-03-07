Тактаров: «Россияне – это прекрасная смесь, положившая основу здоровой нации. Петр Ян – яркий пример этого»

Теги легчайший вес UFC Олег Тактаров Петр Ян Бокс/MMA/UFC

Ветеран ММА Олег Тактаров заявил, что считает Петра Яна сильнейшим бойцом легчайшего дивизиона UFC и высоко оценил его скромность.

«Мое мнение не изменилось. Я считаю, что Петр – самый сильный в своей весовой категории.

Судя по относительной тишине и тем редким фразам, которые Петр говорил, он осознал, что каждое лишнее слово забирает удачу. Это работает всегда. В этот раз несвойственные ему слова и поступки не будут забирать, как у нас любят говорить, карму. Я бы сказал, что вселенная помогает тем, кто идет с ней в ногу. Она посылает какие-то знаки, а ты делаешь то, что тебе слышится, чувствуется, видится и думается. Если ты идешь наперекор, то получается полная задница.

Петр – выдающийся и правильный человек. В нем собралось столько разных кровей. Каждый из нас не может сказать, что он чисто русский. Россияне – это прекрасная смесь, которая положила основу здоровой нации. Петр – яркий пример этого», – сказал Тактаров.

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5 комментариев

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Sobachkin
Печально с нацией если у неё в лидерах Петя, который только и умеет драться, а больше ничего не может, , о чем и сказал сам. Боец неплохое, да и хорошие деньги имеет, но на это все. Образование и прочее не про него. Так что ... Хотя у нас всегда в почёте, кто в разборки лезет с кулаками и другими вещами, а не дипломатией решает вопросы
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Oleg Where
Ответ Demon69
Пете симпатизируешь когда он в клетке,по любому большой боец,но когда он открывает рот становится стыдно за русских,а Тактаров похоже совсем скоро уйдет в астрал
Он может и быдловатый, но СТЫДНО)) господи, еще и экстраполировать на всю нацию - это же у вас в головах господа.
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Demon69
Пете симпатизируешь когда он в клетке,по любому большой боец,но когда он открывает рот становится стыдно за русских,а Тактаров похоже совсем скоро уйдет в астрал
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Oleg Where
Ответ Ебздрогыч
Прекрасная смесь шовинизма, имперских амбиций и комплекса неполноценности
Откуда у Яна шовинизм, имперские амбиции и комплекс неполноценности? Пропустил момент.
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Ебздрогыч
Прекрасная смесь шовинизма, имперских амбиций и комплекса неполноценности
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