Тактаров: «Россияне – это прекрасная смесь, положившая основу здоровой нации. Петр Ян – яркий пример этого»

Ветеран ММА Олег Тактаров заявил, что считает сильнейшим бойцом легчайшего дивизиона и высоко оценил его скромность.

«Мое мнение не изменилось. Я считаю, что Петр – самый сильный в своей весовой категории.

Судя по относительной тишине и тем редким фразам, которые Петр говорил, он осознал, что каждое лишнее слово забирает удачу. Это работает всегда. В этот раз несвойственные ему слова и поступки не будут забирать, как у нас любят говорить, карму. Я бы сказал, что вселенная помогает тем, кто идет с ней в ногу. Она посылает какие-то знаки, а ты делаешь то, что тебе слышится, чувствуется, видится и думается. Если ты идешь наперекор, то получается полная задница.

Петр – выдающийся и правильный человек. В нем собралось столько разных кровей. Каждый из нас не может сказать, что он чисто русский. Россияне – это прекрасная смесь, которая положила основу здоровой нации. Петр – яркий пример этого», – сказал Тактаров.

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