Александр Волкановски: «Я помню, как сказал Холлоуэйю после последнего боя «Убирайся из моего дивизиона! Хватит бить моих соперников!»

Теги UFC MMA Макс Холлоуэй Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Александр Волкановски считает, что Макс Холлоуэй должен переходить в другой дивизион.

«Я помню, как сказал Холлоуэйю после последнего боя «Убирайся из моего дивизиона! Хватит бить моих соперников!»

Макс – очень крутой боец, имеющий высокий уровень боевого интеллекта. Причем он стал таким очень давно. В субботу он выглядел великолепно. Иногда я думаю, почему этот парень все еще дерется в этом дивизионе?

Очевидно, что Макс крутой чувак и отличный боец. Но он оказался в сложной ситуации, в которой ему придется принять важное решение», – заявил действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски.

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7 комментариев

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AVKU
Может Алексу подняться вверх и там остаться? Вес он легко набирает, а в своей категории у него соперников нет.
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Val Smith
Макс Порье сильно в габаритах и мощи уступал.
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Саламбек Алаев
Ответ Adilet Abdyramanov
Похоже Максу придется подняться в лёгкий вес, будет в топ 10 без претензий на чемпионство
Он от Порье уже отлетал в легком за временный титул , не в первой ему придётся
+5
-1
+4
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Adilet Abdyramanov
Похоже Максу придется подняться в лёгкий вес, будет в топ 10 без претензий на чемпионство
+2
-1
+1
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clockworkorange
Так и есть. В этом весе есть Алекс, за ним Холлоуэй, а за ним уже все остальные.
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Aram Ambarsumyan
Ответ Adilet Abdyramanov
Похоже Максу придется подняться в лёгкий вес, будет в топ 10 без претензий на чемпионство
Макс это 100% ТОП-5 дивизиона!
+3
-3
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