Александр Волкановски: «Я помню, как сказал Холлоуэйю после последнего боя «Убирайся из моего дивизиона! Хватит бить моих соперников!»

Александр Волкановски считает, что Макс Холлоуэй должен переходить в другой дивизион.

«Я помню, как сказал Холлоуэйю после последнего боя «Убирайся из моего дивизиона! Хватит бить моих соперников!»

Макс – очень крутой боец, имеющий высокий уровень боевого интеллекта. Причем он стал таким очень давно. В субботу он выглядел великолепно. Иногда я думаю, почему этот парень все еще дерется в этом дивизионе?

Очевидно, что Макс крутой чувак и отличный боец. Но он оказался в сложной ситуации, в которой ему придется принять важное решение», – заявил действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски.

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