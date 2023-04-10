Арман Царукян: «Хабиб не перебил бы такого Волкановски»

Боец UFC Арман Царукян поделился мыслями о возможном противостоянии Хабиба Нурмагомедова и Александра Волкановски.

«Махачев хорошо показ себя в ударке. За счет нее он и выиграл этот бой. Если бы Хабиб дрался с таким Волкановски, то я не думаю, что он перебил бы его, а вот Ислам – да. Но не факт, что Волкановски смог бы защититься от Хабиба», – сказал Царукян.

Напомним, что в феврале Ислам Махачев защитил титул UFC в легком весе, победив единогласным решением судей Александра Волкановски.

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