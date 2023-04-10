Арман Царукян: «Хабиб не перебил бы такого Волкановски»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Александр Волкановски Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Боец UFC Арман Царукян поделился мыслями о возможном противостоянии Хабиба Нурмагомедова и Александра Волкановски.

«Махачев хорошо показ себя в ударке. За счет нее он и выиграл этот бой. Если бы Хабиб дрался с таким Волкановски, то я не думаю, что он перебил бы его, а вот Ислам – да. Но не факт, что Волкановски смог бы защититься от Хабиба», – сказал Царукян.

Напомним, что в феврале Ислам Махачев защитил титул UFC в легком весе, победив единогласным решением судей Александра Волкановски.

ESPN оставил Махачева на первом месте в рейтинге P4P, Джонс – третий

Дана Уайт: «Мы пока не обсуждали следующего соперника для Махачева»

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ГОЛИБ Хошимов
Не перебил а задушил бы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lexx_sharingan
Разумеется. Он бы "задушил" его.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юсуп
Перебил бы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Висита Эльмурзаев
Ахахаха
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий