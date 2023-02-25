Алекс Волкановски: «Готов ли Махачев сразу дать реванш? Могу подраться с Родригесом»

Теги полулегкий вес UFC MMA Яир Родригес Ислам Махачев Александр Волкановски Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски сообщил, что готов провести бой с Яиром Родригесом.

«Все зависит от обстоятельств, я готов подраться с ним. Реванш с Исламом Махачевым возможен, но готов ли он сразу драться со мной? Мне хочется подраться как можно скорее.

Мы бы могли возглавить с Яиром Международную бойцовскую неделю. Хочу быть активным и выйти в октагон с Родригесом в любое время», – сказал австралиец.

Яир Родригес победил Джоша Эмметта и стал временным чемпионом UFC в полулегком весе

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4 комментария

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dreamstep
Интереснее увидеть Ислама против бойцов его весовой категории, пару боёв хотя бы. Волкановски красавчик конечно, но шансы стать двойным чемпионом должны редко даваться а не так что проиграл решением и сразу реванш.
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Kanan Jarrus
по защите осенью, а весной реванш
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mqh9pzrxgf
Думаю все таки осенью будет ислам -бенеил/Оливейра
А волк должен с яиром, и уж потом если будут готовы то реванш. Но тут не все однозначно, возможно ислам захочет в 77 подраться
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Саламбек Алаев
Волк слишком много хочет . У него в весе временный чемпион появился и у Ислама как у нового чемпиона работы много в своём весе . Если уж и хочешь незамедлительный реванш , то пояс освободи и дерись
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