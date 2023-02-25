Алекс Волкановски: «Готов ли Махачев сразу дать реванш? Могу подраться с Родригесом»

Чемпион UFC в полулегком весе сообщил, что готов провести бой с .

«Все зависит от обстоятельств, я готов подраться с ним. Реванш с возможен, но готов ли он сразу драться со мной? Мне хочется подраться как можно скорее.

Мы бы могли возглавить с Яиром Международную бойцовскую неделю. Хочу быть активным и выйти в октагон с Родригесом в любое время», – сказал австралиец.

Яир Родригес победил Джоша Эмметта и стал временным чемпионом UFC в полулегком весе