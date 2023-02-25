Алекс Волкановски: «Готов ли Махачев сразу дать реванш? Могу подраться с Родригесом»
Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски сообщил, что готов провести бой с Яиром Родригесом.
«Все зависит от обстоятельств, я готов подраться с ним. Реванш с Исламом Махачевым возможен, но готов ли он сразу драться со мной? Мне хочется подраться как можно скорее.
Мы бы могли возглавить с Яиром Международную бойцовскую неделю. Хочу быть активным и выйти в октагон с Родригесом в любое время», – сказал австралиец.
Яир Родригес победил Джоша Эмметта и стал временным чемпионом UFC в полулегком весе
А волк должен с яиром, и уж потом если будут готовы то реванш. Но тут не все однозначно, возможно ислам захочет в 77 подраться