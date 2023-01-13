«В случае поражения, все будет кончено». Хирн анонсировал бой Джошуа в апреле

Промоутер Эдди Хирн рассказал о следующем поединке бывшего чемпиона в тяжелом весе Энтони Джошуа, который запланирован 1 апреля.

Ранее сообщалось, что соперником 33-летнего британца может стать непобежденный австралиец Дэмси Маккин.

«Это самый захватывающий момент в моем путешествии с Энтони Джошуа. Бой в апреле, и мы знаем, что в случае поражения, все будет кончено. Это будет третье поражение подряд.

Но отличное выступление и яркий нокаут заставят всех говорить, что Джошуа вернулся. Я жду этого с нетерпением, потому что мне нравится, когда нас прижимают к стенке. Это лучший и решающий момент в карьере Энтони.

Джошуа хочет большой бой летом. Один из тех, что имеет смысл, и который легко организовать – это реванш с . Мы открыты для боя с , для боя с . Думаю, если Джошуа проведет бой в апреле, и Диллиан вероятно в то же время подерется, это приведет их к большому британскому противостоянию летом, и я бы хотел его организовать.

Есть только два более масштабных поединка – это Фьюри и Уайлдер. Если появится какая-то возможность, мы 100% готовы ее рассмотреть. Но сейчас ключевой бой 1 апреля», – сказал Хирн.

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