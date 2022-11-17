Тайсон Фьюри: «Не думаю, что могу завершить карьеру сейчас. Потому что мне нужен этот бой против Джошуа»
Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри сообщил, что не намерен завершать карьеру, пока не подерется с Энтони Джошуа.
«Не думаю, что могу завершить карьеру сейчас. Потому что мне нужен этот бой против Джошуа. Мы годами пытались организовать этот бой. Это бой, который хочет видеть публика. Это бой, который я хочу видеть, как поклонник бокса.
Последний четыре-пять лет в тяжелом весе был трехголовый монстр: я, Уайлдер и Джошуа, Деонтей и Энтони оказались повержены, и я остался один. Внезапно появились новые имена – Джо Джойс, Даниэль Дюбуа, Усик испортил всем вечеринку.
Появилась новая кровь, которой не было пять лет назад, и встал вопрос: «Могу ли я их победить? Но я считаю, что будет абсолютной пародией, если мы с Джошуа не встретимся на ринге», – сказал Фьюри.
Фьюри про Усика: «У меня нулевой интерес к этому засранцу: никакой харизмы и личности. Не обращайте внимания на эту сосиску»
Усик не может провести бой с Фьюри позже марта: «Я не дерусь во время Великого поста»
Комментарии