Тайсон Фьюри: «Не думаю, что могу завершить карьеру сейчас. Потому что мне нужен этот бой против Джошуа»

Чемпион WBC в тяжелом весе сообщил, что не намерен завершать карьеру, пока не подерется с .

«Не думаю, что могу завершить карьеру сейчас. Потому что мне нужен этот бой против Джошуа. Мы годами пытались организовать этот бой. Это бой, который хочет видеть публика. Это бой, который я хочу видеть, как поклонник бокса.

Последний четыре-пять лет в тяжелом весе был трехголовый монстр: я, Уайлдер и Джошуа, Деонтей и Энтони оказались повержены, и я остался один. Внезапно появились новые имена – Джо Джойс, Даниэль Дюбуа, Усик испортил всем вечеринку.

Появилась новая кровь, которой не было пять лет назад, и встал вопрос: «Могу ли я их победить? Но я считаю, что будет абсолютной пародией, если мы с Джошуа не встретимся на ринге», – сказал Фьюри.

Фьюри про Усика: «У меня нулевой интерес к этому засранцу: никакой харизмы и личности. Не обращайте внимания на эту сосиску»

Усик не может провести бой с Фьюри позже марта: «Я не дерусь во время Великого поста»