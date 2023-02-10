Хирн – о бое Усика и Фьюри: «Есть вероятность, что они не подерутся»

Британский промоутер считает, что бой за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе может не состояться.

Ранее Фрэнк Уоррен сообщил, что и могут подраться в конце апреля 2023 года.

«В боксе ничего нельзя сказать наверняка. Полагаю, есть вероятность, что Фьюри не подерется с Усиком.

Я думаю, что Фьюри сразится с ним, но если нет, то за бой с он может заработать намного больше денег. Возможно, мы устроим этот бой летом.

У меня нет ни малейшего представления об этом. То же самое касается поединка с . Как по мне, это бои, которые должны состояться в 2023 году», – сказал Хирн.

Хирн сомневается, что Усик и Фьюри подерутся в апреле

Уоррен подтвердил, что бой между Усиком и Фьюри пройдет 29 апреля: «Где он состоится, определится в течение недели»