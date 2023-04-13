Александр Шлеменко: «Многие американские бойцы боятся, что их в России посадят в тюрьму»
Александр Шлеменко сказал, что бойцы не хотят ехать из США в Россию из-за страха тюрьмы.
«У меня бой планируется буквально через неделю. Там были переговоры с американскими бойцами, многие просто не хотят ехать, боятся, что их тут поймают и в тюрьму посадят», – сказал боец MMA Александр Шлеменко.
21 апреля Шлеменко проведет бой по кикбоксингу против Ясуби Эномото.
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во-вторых, её за дело посадили 🤷