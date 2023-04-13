Александр Шлеменко: «Многие американские бойцы боятся, что их в России посадят в тюрьму»

Теги MMA Александр Шлеменко Политика ТАСС Бокс/MMA/UFC

Александр Шлеменко сказал, что бойцы не хотят ехать из США в Россию из-за страха тюрьмы.

«У меня бой планируется буквально через неделю. Там были переговоры с американскими бойцами, многие просто не хотят ехать, боятся, что их тут поймают и в тюрьму посадят», – сказал боец MMA Александр Шлеменко.

21 апреля Шлеменко проведет бой по кикбоксингу против Ясуби Эномото.

Александр Шлеменко в Омске проведет поединок против экс-бойца UFC

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35 комментариев

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Владимир Астраханцев
Ответ Miras Tolegenov
Для вас ботов все ерунда, не вам ведь в этой реальности жить
А боты это вы,проплаченные агенты.Налетаете на людей и гадите на них всеми доступными способами.
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barsiksimba
Ответ Miras Tolegenov
Страх обоснован. Самим россиянам лишь за одно свободное мнение дают реальные сроки.
Так это получается, что добрая половина из здешних пользователей пишут свои свободные мнения из мест не столь отдаленных.
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Владимир Астраханцев
Ответ Miras Tolegenov
Для вас ботов все ерунда, не вам ведь в этой реальности жить
Я говорю чушь и по улицам действительно ходят медведи?
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Диванный эксперт
Ответ Miras Tolegenov
Всеми Миру видно*
Всему миру видно а казахам нет
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pyatachyok
Ответ HoratioH
ЛДПР и коммунисты не имеют никккоо отношения к оппозиции, все из одной кормушки кормятся
Коммунисты из этой кормушки не кормятся. Те, что кормятся, — это не коммунисты, а зюгановцы какие-то.
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Atsuktuvas
Ответ bad_bear
так я не говорю, что срок заключения был вменяемый, но тут она сама тупонула, надо же было так вляпаться 🙈😬 стечение обстоятельств было против неё 🤷
насильники так часто про своих жертв говорят...
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янетыитынея
Ответ Владимир Астраханцев
Я в России живу,а вот ты где живешь и кто тебя нанял обливать нас россиян помоями надо посмотреть.
Дата регистрации 20 марта 2023
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Сергей Ёкотин
Ответ Namik Mamedov
Странно ,в почему ?))))
Да может это он так заявил , так сказать по-патриотски, а по итогу многие бойцы стремятся в США выступать, а не в России, ибо там больше состоятельной публики.
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Atsuktuvas
Так, а разве не этого добивались?
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Miras Tolegenov
Ответ Диванный эксперт
Казахам виднее как тут у нас
Всеми Миру видно*
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bad_bear
Ответ Atsuktuvas
Дайте человека, а дело найдется.
так я не говорю, что срок заключения был вменяемый, но тут она сама тупонула, надо же было так вляпаться 🙈😬 стечение обстоятельств было против неё 🤷
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Диванный эксперт
Ответ Miras Tolegenov
Для вас ботов все ерунда, не вам ведь в этой реальности жить
Казахам виднее как тут у нас
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Владимир Астраханцев
Ответ alex1978
Комментарий удален модератором
А вот хамить мне не надо,я тебе скорее всего в отцы гожусь.
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alex1978
Ответ Владимир Астраханцев
Ерунду не говорите,скажите еще,что по улицам ходят медведи.
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Namik Mamedov
Странно ,в почему ?))))
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Владимир Астраханцев
Ответ Miras Tolegenov
Для вас ботов все ерунда, не вам ведь в этой реальности жить
Я в России живу,а вот ты где живешь и кто тебя нанял обливать нас россиян помоями надо посмотреть.
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-1
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Atsuktuvas
Ответ bad_bear
во-первых, Бриттни Грайнер 🤷🤦‍♂️ во-вторых, её за дело посадили 🤷
Дайте человека, а дело найдется.
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pyatachyok
Ответ Владимир Астраханцев
Ерунду не говорите,скажите еще,что по улицам ходят медведи.
Ага, передавай привет депутату Горинову. Причем он сел даже не за мнение, а за очевидный факт уровня «дважды два четыре».
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R Air
Ответ Владимир Астраханцев
Более 60 лет прожил,на выборах всегда голосовал за ЛДПР или коммунистов и своих взглядов не скрывал и никто меня никуда не сажал и никуда меня не забирали.
Даже в лтп? Не верю.
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Мишаня Кашников
Ответ bad_bear
во-первых, Бриттни Грайнер 🤷🤦‍♂️ во-вторых, её за дело посадили 🤷
в третьих иди спи
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bad_bear
Ответ Мишаня Кашников
привет от Британи Гарднер
во-первых, Бриттни Грайнер 🤷🤦‍♂️
во-вторых, её за дело посадили 🤷
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HoratioH
Ответ Владимир Астраханцев
Более 60 лет прожил,на выборах всегда голосовал за ЛДПР или коммунистов и своих взглядов не скрывал и никто меня никуда не сажал и никуда меня не забирали.
ЛДПР и коммунисты не имеют никккоо отношения к оппозиции, все из одной кормушки кормятся
+7
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АГОШКИН Алексей
Ответ #nikon
Конечно, их же к войне с нами готовят. Какие ещё соревнования??
Да ,это ведь НАТО готовилось напасть,Гойда!!!
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Владимир Астраханцев
Более 60 лет прожил,на выборах всегда голосовал за ЛДПР или коммунистов и своих взглядов не скрывал и никто меня никуда не сажал и никуда меня не забирали.
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Melnikov1968
То есть приехал провести бой и сразу в тюрьму? Так что ли?
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