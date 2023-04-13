Менеджер Александра Емельяненко: «О реванше с Дациком речи идти не может. Только через 2-3 боя»

Менеджер Александра Емельяненко сказал, что реванш с Дациком возможен через 2-3 боя.

– Насколько вероятно, что Емельяненко в будущем проведет реванш с Дациком? Сам Дацик говорит, что ему этот поединок уже неинтересен, потому что они закрыли все вопросы.

– В Дацике нет ничего сверхъестественного – у него одна и та же тактика. Уже некоторые бойцы показали, как его надо побеждать. Когда Саша в хорошей форме, у него быстрые руки и ноги. Если он вернет это, то у Дацика нет шансов.

На текущий момент о реванше с Дациком речи идти не может. Только через 2-3 боя с учетом длительного и хорошего лагеря, – сказал менеджер Никита Бурчак.

В сентябре-2022 на Hardcore Boxing Александр Емельяненко за 13 секунд проиграл Вячеславу Дацику.

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