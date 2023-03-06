Штырков – о возможном бое с Дациком: «Это блевота, не хочу туда залезать»

Теги Александр Емельяненко Вячеслав Дацик Иван Штырков Бокс/MMA/UFC

Российский полутяжеловес ММА Иван Штырков резко отреагировал на идею подраться с Вячеславом Дациком.

«Это блевота. А как вам афиша Штырков против Александра Емельяненко? Дацик нокаутировал Емельяненко? Ну и что?

Я в это не хочу залезать. Давайте тогда Штырков – Дацик, но в весовой категории 93 килограмма. Нормально так? Я думаю, что это невозможно», – сказал Штырков.

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5 комментариев

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LaffyTaffy
Уралмашевский интеллигент
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Саламбек Алаев
Ответ GaasJT
А с магой не блевота?!!! 🤡🤡🤡
Нормальный бой по мма у них был , зрелищный .
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Алексей Чернов
Дацик ушатает Вано
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sanek maloi
Держатель забора боится, шальная плюха от рыжего залетит, с магой безопасней, там оба кислородные баллоны с собой носят😆
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GaasJT
А с магой не блевота?!!! 🤡🤡🤡
+5
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