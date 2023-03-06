Штырков – о возможном бое с Дациком: «Это блевота, не хочу туда залезать»
Российский полутяжеловес ММА Иван Штырков резко отреагировал на идею подраться с Вячеславом Дациком.
«Это блевота. А как вам афиша Штырков против Александра Емельяненко? Дацик нокаутировал Емельяненко? Ну и что?
Я в это не хочу залезать. Давайте тогда Штырков – Дацик, но в весовой категории 93 килограмма. Нормально так? Я думаю, что это невозможно», – сказал Штырков.
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