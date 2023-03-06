Штырков – о возможном бое с Дациком: «Это блевота, не хочу туда залезать»

Российский полутяжеловес ММА Иван Штырков резко отреагировал на идею подраться с .

«Это блевота. А как вам афиша Штырков против ? Дацик нокаутировал Емельяненко? Ну и что?

Я в это не хочу залезать. Давайте тогда Штырков – Дацик, но в весовой категории 93 килограмма. Нормально так? Я думаю, что это невозможно», – сказал Штырков.

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