Дацик – о конфликте со Штрыковым: «Он был недоволен, как я подрался с Емельяненко. Он вложил душу в Саню, но ученик подвел его»
Российский боец-тяжеловес Вячеслав Дацик считает, что находится в конфликте с полутяжеловесом ММА Иваном Штырковым из-за боя с Александром Емельяненко.
«У нас уже возник конфликт. По ходу дела, он был недоволен тем, как я подрался с Саней. Все-таки он вкладывал в Саню свою душу, в его тренировки, в его подготовку, а Саня так быстро упал.
Он уже тогда за рингом ходил и был готов выскочить, чтобы попытаться меня нокаутировать. Такое было у него желание. Он же Саню тренировал, готовил. Ученик его подвел», – сказал Дацик.
Дацик и его соперник полминуты орали друг другу в лицо – стердауна лучше вы не видели
Емельяненко 41 год и он ученик 34 летнего Штыркова….. хм 🤔
Пойду 50 грамм для сна приму