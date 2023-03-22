Дацик – о конфликте со Штрыковым: «Он был недоволен, как я подрался с Емельяненко. Он вложил душу в Саню, но ученик подвел его»

Российский боец-тяжеловес считает, что находится в конфликте с полутяжеловесом ММА Иваном Штырковым из-за боя с .

«У нас уже возник конфликт. По ходу дела, он был недоволен тем, как я подрался с Саней. Все-таки он вкладывал в Саню свою душу, в его тренировки, в его подготовку, а Саня так быстро упал.

Он уже тогда за рингом ходил и был готов выскочить, чтобы попытаться меня нокаутировать. Такое было у него желание. Он же Саню тренировал, готовил. Ученик его подвел», – сказал Дацик.

Дацик и его соперник полминуты орали друг другу в лицо – стердауна лучше вы не видели