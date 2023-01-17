Штырков – про желание Емельяненко подраться с Нганну: «Удар Фрэнсиса – последнее, что Александр увидит в жизни»

Теги UFC Александр Емельяненко MMA тяжелый вес (MMA) бокс Фрэнсис Нганну Иван Штырков Бокс/MMA/UFC

Российский боец Иван Штырков прокомментировал желание Александра Емельяненко провести боксерский поединок с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.

«Я считаю, это какие-то потусторонние фантазии Александра. Это нереально, если мы говорим про бой Александра Емельяненко против Фрэнсиса Нганну. Кому это нужно?

Александру уже пора понять, что такие бои с его участием никому не нужны. А если говорить о результате боя, то после удара Нганну по голове Саши...

Это может быть последнее, что он увидит в своей жизни, это уже не шутки и не сарказм», – сказал Штырков.

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3 комментария

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Гусейн Магомедрасулов
Эфтоназия
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Mercedes
Он его даже не увидит и не почувствует ничего. Идеальная смерть
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steelmaker
Зато уйдёт красиво
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