Штырков – про желание Емельяненко подраться с Нганну: «Удар Фрэнсиса – последнее, что Александр увидит в жизни»
Российский боец Иван Штырков прокомментировал желание Александра Емельяненко провести боксерский поединок с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.
«Я считаю, это какие-то потусторонние фантазии Александра. Это нереально, если мы говорим про бой Александра Емельяненко против Фрэнсиса Нганну. Кому это нужно?
Александру уже пора понять, что такие бои с его участием никому не нужны. А если говорить о результате боя, то после удара Нганну по голове Саши...
Это может быть последнее, что он увидит в своей жизни, это уже не шутки и не сарказм», – сказал Штырков.
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