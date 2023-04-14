Исмагулов отреагировал на снятие Майкано с боя с Царукяном: «Если нужна замена, ты знаешь, где меня искать»

Боец UFC Дамир Исмагулов отреагировал на новость о том, что Ренато Майкано из-за травмы снялся с боя с Арманом Царукяном:

«Саят, если нужна замена, ты знаешь, где меня искать. 5 раундов, главный бой вечера. Поехали», – обратился Дамир к менеджеру Саяту Абдрахманову.

Дамир в своем последнем бое проиграл Царукяну решением судей, однако заявил, что хотел бы получить реванш.

В UFC будет новый боец из Казахстана: Азат Максум готовится покорять сильнейшую в мире лигу

Рахмонов – о словах Чимаева про шакала: «Он должен себе это сказать»

Асу Алмабаев: «Мой контракт с UFC рассчитан на 4 боя»