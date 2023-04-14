Исмагулов отреагировал на снятие Майкано с боя с Царукяном: «Если нужна замена, ты знаешь, где меня искать»
Боец UFC Дамир Исмагулов отреагировал на новость о том, что Ренато Майкано из-за травмы снялся с боя с Арманом Царукяном:
«Саят, если нужна замена, ты знаешь, где меня искать. 5 раундов, главный бой вечера. Поехали», – обратился Дамир к менеджеру Саяту Абдрахманову.
Дамир в своем последнем бое проиграл Царукяну решением судей, однако заявил, что хотел бы получить реванш.
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