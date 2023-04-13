Царукян – о бое с Мойкано: «Меня расстроило, что дали именно такого соперника»

Арман Царукян расстроился, что следующий бой пройдет против Ренато Мойкано.

« – не самый опасный. У меня были соперники намного опаснее и техничнее. Меня расстроило, что дали именно такого соперника. Но больше никто не соглашался. И мне пришлось принимать вызов, чтобы не простаивать.

Если я почувствую, что могу сделать тейкдаун и законтролить, я сделаю. Я не боюсь его партера. Если будет все получаться в стойке, буду работать в стойке, без борьбы», – сказал боец легкого веса UFC Арман Царукян.

Бой Царукяна и Мойкано пройдет 30 апреля на турнире UFC Fight Night 223. До этого Царукян дрался против Дамира Исмагулова в декабре-2022 и победил единогласным решением судей.

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