Царукян – о бое с Мойкано: «Меня расстроило, что дали именно такого соперника»

Теги UFC MMA Ренато Мойкано Арман Царукян UFC Fight Night Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян расстроился, что следующий бой пройдет против Ренато Мойкано.

«Мойкано – не самый опасный. У меня были соперники намного опаснее и техничнее. Меня расстроило, что дали именно такого соперника. Но больше никто не соглашался. И мне пришлось принимать вызов, чтобы не простаивать.

Если я почувствую, что могу сделать тейкдаун и законтролить, я сделаю. Я не боюсь его партера. Если будет все получаться в стойке, буду работать в стойке, без борьбы», – сказал боец легкого веса UFC Арман Царукян.

Бой Царукяна и Мойкано пройдет 30 апреля на турнире UFC Fight Night 223. До этого Царукян дрался против Дамира Исмагулова в декабре-2022 и победил единогласным решением судей.

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3 комментария

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eyshon
Мойкано вроде не плохой соперник😏
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antonyan2222@icloud.com
Ответ gosha7202@mail.ru
Ой зря, неуважение и недооценка соперника может сыграть и плохую шутку, Гамрот подтвердит
Арман тот бой выиграл 💯
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gosha7202@mail.ru
Ой зря, неуважение и недооценка соперника может сыграть и плохую шутку, Гамрот подтвердит
+2
0
+2
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