Бой Чарльза Оливейры и Бенеила Дариуша будет перенес из-за травмы бразильца
Экс-чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра отказался от боя с Бенеилом Дариушем, который должен был состояться 7 мая на турнире UFC 288.
Бразильский боец Чарльз Оливейра получил травму. Бой будет перенесен.
Отметим, что это уже вторая потеря для UFC 288. В четверг Джонатан Пирс снялся с поединка против Брайса Митчелла. UFC ищет замену.
Турнир UFC 288 пройдёт в Нью-Джерси 7 мая, а возглавит его бой чемпиона в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга и экс-чемпиона в двух весовых категориях Генри Сехудо.
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