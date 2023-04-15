Бой Чарльза Оливейры и Бенеила Дариуша будет перенес из-за травмы бразильца

Теги UFC MMA Чарльз Оливейра Брайс Митчелл Бенеил Дариуш UFC 288 Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра отказался от боя с Бенеилом Дариушем, который должен был состояться 7 мая на турнире UFC 288.

Бразильский боец Чарльз Оливейра получил травму. Бой будет перенесен.

Отметим, что это уже вторая потеря для UFC 288. В четверг Джонатан Пирс снялся с поединка против Брайса Митчелла. UFC ищет замену.

Турнир UFC 288 пройдёт в Нью-Джерси 7 мая, а возглавит его бой чемпиона в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга и экс-чемпиона в двух весовых категориях Генри Сехудо.

Чарльз Оливейра: «Победив Дариуша, я стану следующим претендентом на титул Махачева»

Ислам Махачев: «Надеюсь, Дариуш победит Оливейру. Мне нужен новый вызов»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Where
НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
artem klishin
ещё недавно был чемпионом, все говорили о твоём наследии, а уже через полгода травмируешься перед претендентским боем, и неизвестно, когда теперь предоставится следующий шанс вернуть пояс
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий