Бой Чарльза Оливейры и Бенеила Дариуша будет перенес из-за травмы бразильца

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра отказался от боя с Бенеилом Дариушем, который должен был состояться 7 мая на турнире UFC 288.

Бразильский боец Чарльз Оливейра получил травму. Бой будет перенесен.

Отметим, что это уже вторая потеря для UFC 288. В четверг Джонатан Пирс снялся с поединка против Брайса Митчелла. UFC ищет замену.

Турнир UFC 288 пройдёт в Нью-Джерси 7 мая, а возглавит его бой чемпиона в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга и экс-чемпиона в двух весовых категориях Генри Сехудо.

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