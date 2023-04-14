Царукян – о желании Малыхина подраться с Нганну: «Если Анатолий сразу начнет переводить, то легко выиграет»
Арман Царукян оценил шансы Анатолия Малыхина в возможном поединке против Фрэнсиса Нганну.
«Либо Нганну отправит в нокаут, либо Анатолий его заборет и не даст встать вообще, забьет его голову в канвас.
Если Малыхин сразу начнет переводить, то ничего не будет, Малыхин легко выиграет. А если попытается проверить свою стойку, то там чуть будет опасно», – заявил боец легкого дивизиона UFC Арман Царукян.
Малыхин – чемпион ONE в полутяжелом весе. 15 июля он проведет титульный бой против Аржана Буллара.
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