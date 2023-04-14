Царукян – о желании Малыхина подраться с Нганну: «Если Анатолий сразу начнет переводить, то легко выиграет»

Теги UFC MMA Фрэнсис Нганну Анатолий Малыхин Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян оценил шансы Анатолия Малыхина в возможном поединке против Фрэнсиса Нганну.

«Либо Нганну отправит в нокаут, либо Анатолий его заборет и не даст встать вообще, забьет его голову в канвас.

Если Малыхин сразу начнет переводить, то ничего не будет, Малыхин легко выиграет. А если попытается проверить свою стойку, то там чуть будет опасно», – заявил боец легкого дивизиона UFC Арман Царукян.

Малыхин – чемпион ONE в полутяжелом весе. 15 июля он проведет титульный бой против Аржана Буллара.

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2 комментария

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RashNomadKazakh
Вот тут нужно понимать что Фрэнсис просто нечеловечески силен физически, и даже без умения бороться он будет вставать и может залеживать. Анатолий не такой большой чтобы расчитывать на то что получится завалять Фрэнсиса.
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Мама Живанилда
Либо Малыхин переведет Нганну на канвас, либо Нганну переведет Малыхина в другое измерение
+6
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+6
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