Okko будет эксклюзивно транслировать турниры Rizin

Теги MMA Okko Rizin Бокс/MMA/UFC

Онлайн-кинотеатр Okko будет эксклюзивно транслировать турниры японского промоушена Rizin.

Согласно контракту, Okko покажет все события промоушена в 2023 году. Ближайший турнир пройдет 29 апреля. В главном событии Rizin Landmark 5 Микуру Асакура, в сентябре-2022 проигравший Флойду Мейвезеру в поединке по правилам бокса, подерется с Жунтаро Ушику.

Поединки пройдут не в традиционном для Rizin ринге, а в клетке. Okko покажет все 10 боев турнира.

«Rizin – один из крупнейших MMA-промоушенов современности. Они делают по-настоящему яркие шоу, а атлеты, выступающие под эгидой Rizin, востребованы другими крупными брендами из мира единоборств», – сказал Олег Манжа, руководитель спортивного направления Okko.

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