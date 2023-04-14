Мовсар Евлоев может провести бой с Брайсом Митчеллом

Мовсар Евлоев может выступить на турнире UFC 288 в Ньюарке.

« согласился провести поединок с Брайсом Митчеллом 6 мая. Ждем ответа с их стороны», – написал менеджер Даниэль Рубенштейн в социальных сетях.

Напомним, что бойцы могли встретиться на турнире UFC Fight Night 214, но поединок сорвался из-за травмы Евлоева. Россиянин идет на серии из шести побед в UFC. Митчелл в последний раз дрался в декабре, когда проиграл Илии Топурии удушающим приемом во втором раунде.

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