Хабиб – о турнире Bellator vs Rizin: «В Японии было очень интересно, это другой мир»

Теги UFC легкий вес (MMA) Bellator Хабиб Нурмагомедов Rizin Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, возглавивший команду бойцов Bellator на турнире против Rizin, поделился впечатлениями от поездки в Японию.

«В Японии было очень интересно, впервые побывал в этой стране, это просто другой мир, словами не описать.

Поздравляю Гаджи Рабаданова. Ты закрывал этот год команды своим выступлением, и тебе это удалось сделать яркой победой.

Этот год для нашей команды самый запоминающийся, мы его будем долго вспоминать», – написал Хабиб в соцсетях.

Эй Джей Макки победил Де Соузу. Возглавляемые Хабибом Нурмагомедовым бойцы Bellator выиграли у Rizin 5:0

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2 комментария

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Чупакабра из Мачу-Пикчу
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Ответ Demon69
Не договорил,этот мир прекрасен,гостеприимны ли люди. Или он нам враждебен, чужд как его как рисует россиянам руководство и пропаганда-хабиба слушают миллионы))
Это конечно нужно постараться настолько за уши что-то притянуть.
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Demon69
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Не договорил,этот мир прекрасен,гостеприимны ли люди. Или он нам враждебен, чужд как его как рисует россиянам руководство и пропаганда-хабиба слушают миллионы))
+2
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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