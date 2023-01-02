Хабиб – о турнире Bellator vs Rizin: «В Японии было очень интересно, это другой мир»

Бывший чемпион в легком весе , возглавивший команду бойцов Bellator на турнире против Rizin, поделился впечатлениями от поездки в Японию.

«В Японии было очень интересно, впервые побывал в этой стране, это просто другой мир, словами не описать.

Поздравляю Гаджи Рабаданова. Ты закрывал этот год команды своим выступлением, и тебе это удалось сделать яркой победой.

Этот год для нашей команды самый запоминающийся, мы его будем долго вспоминать», – написал Хабиб в соцсетях.

Эй Джей Макки победил Де Соузу. Возглавляемые Хабибом Нурмагомедовым бойцы Bellator выиграли у Rizin 5:0