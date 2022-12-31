Пакьяо в 2023 году проведет бой в Rizin

Теги Мэнни Пакьяо Bellator бокс Rizin Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо объявил о соглашении с промоушеном Rizin

Легендарный спортсмен стал гостем турнира Bellator vs Rizin, во время которого он сделал заявление. 

«Несколько месяцев назад я был здесь в качестве гостя, а сегодня у меня очень интересное объявление.

Я договорился с Rizin о бое в следующем году, скоро будет объявлена дата, а также мой соперник, которого выберет Rizin. Я открыт и рад драться с японским бойцом», – сказал Пакьяо.

Сейчас Пакьяо 44 года. Последний раз он выходил в ринг в 2021 году, когда проиграл Йорденису Угасу.

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1 комментарий

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Алексей
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Мэни подвязывай
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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