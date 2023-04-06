«Никто в голову не приходит». Исраэль Адесанья не смог вспомнить российских бойцов за пределами UFC

Теги UFC MMA Александр Шлеменко Владимир Минеев Магомед Исмаилов Исраэль Адесанья Бокс/MMA/UFC

Звезда UFC Исраэль Адесанья признался, что не знает российских бойцов не из числа бойцов промоушена.

«Честно говоря, сейчас не смогу назвать. Никто в голову не приходит. Неа…» – сказал Адесанья.

На вопрос, слышал ли он про Александра Шлеменко, Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова, боец ответил:

«... [Долгая пауза] Нет. Я фокусируюсь на тех, кто передо мной».

Напомним, что в ночь на 9 апреля Перейра подерется с Исраэлем Адесаньей в главном событии UFC 287. Победитель станет чемпионом в среднем весе.

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9 комментариев

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Владимир Виртуалкин
так он только персонажей аниме знает
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vulturecrow
я Изе даже завидую. я тоже хотел бы не знать, кто это такие.
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Ноябрьский Набат
Даже из ПОП-ММА никого не знает????
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kiper88
Спросили бы про Немкова, Усмана, может про них и слышал бы. А эти участники фрик боёв кому нужны? Про них и в России не слышали
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Мага осторожный
Ну уж про Фёдора он по-любому слышал
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JensenVegas
Ответ dadahandadahan3@gmail.com
он прекрасно помнит Хабиба/Ислама/Умара
"за пределами UFC"
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dadahandadahan3@gmail.com
он прекрасно помнит Хабиба/Ислама/Умара
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Said Saidov
Ответ S.Laposter
Хорошо накидываете! Давайте все интервью, там все не так было! Слова вырваны из контекста, желтушник!
А как там было?
+5
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S.Laposter
Хорошо накидываете! Давайте все интервью, там все не так было! Слова вырваны из контекста, желтушник!
+1
-3
-2
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