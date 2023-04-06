«Никто в голову не приходит». Исраэль Адесанья не смог вспомнить российских бойцов за пределами UFC

Звезда UFC Исраэль Адесанья признался, что не знает российских бойцов не из числа бойцов промоушена.

«Честно говоря, сейчас не смогу назвать. Никто в голову не приходит. Неа…» – сказал Адесанья.

На вопрос, слышал ли он про Александра Шлеменко, Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова, боец ответил:

«... [Долгая пауза] Нет. Я фокусируюсь на тех, кто передо мной».

Напомним, что в ночь на 9 апреля Перейра подерется с Исраэлем Адесаньей в главном событии UFC 287. Победитель станет чемпионом в среднем весе.

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