Шлеменко – о скандале с мечетью: «Кто-то хочет специально разжечь вражду. Можно провести референдум»

Теги MMA Александр Шлеменко Бокс/MMA/UFC

Российский боец Александр Шлеменко прокомментировал конфликт вокруг строительства мечети в Москве.

«Сейчас как минимум не то время для того, чтобы устраивать межрелигиозную вражду. Нам то и в мирное время нежелательно выяснять отношения, а сейчас тем более. И вообще я считаю, что нужно определить, откуда это все пошло. Кто является первоисточником? Есть ли вообще какой-то план этого строительства? Тема выглядит так, будто кто-то хочет специально разжечь вражду. Выбрано место, как будто бы специально — святое православное озеро, мечеть на шестьдесят тысяч человек. И вообще у нас есть в законодательстве механизм для решения таких вопросов. Это не две толпы, которые пытаются перекричать друг друга, а референдум, в котором примут участие местные жители – не те которые там снимают квартиру, а те которые являются собственниками», – сказал Шлеменко.

Напомним, что вчера мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о переносе места строительства мечети.

Собянин рассказал, что место строительства мечети в Москве будет изменено. Ранее за это выступали бойцы MMA

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2 комментария

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Данил
Да уже всё порешали. Кто слоупочит — спортс или Шлеменко?
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Бодратустра
ну по референдумам и голосованиям эта страна точно номер один
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