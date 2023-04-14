Рой Джонс дал Ломаченко совет перед поединком с Хэйни: «Нужно быть активным с самого начала боя»

Рой Джонс поделился ожиданиями от поединка между Василием Ломаченко и Дэвином Хэйни.

«Ломаченко нельзя повторять ошибки, которые он допустил в поединке с [Теофимо] Лопесом. Он должен не бояться ударов, а быть активным с самого начала боя. У него будет шанс на победу только в том случае, если он будет прессинговать.

Нельзя надеяться и ждать, что твой соперник устанет. В поединке с Лопесом он слишком поздно включился», – сказал бывший чемпион мира по боксу .

Бой между и пройдет 20 мая в Лас-Вегасе, штат Невада.

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