Рой Джонс дал Ломаченко совет перед поединком с Хэйни: «Нужно быть активным с самого начала боя»

Теги Рой Джонс-младший Василий Ломаченко бокс Дэвин Хэйни Ломаченко - Хэйни Бокс/MMA/UFC

Рой Джонс поделился ожиданиями от поединка между Василием Ломаченко и Дэвином Хэйни.

«Ломаченко нельзя повторять ошибки, которые он допустил в поединке с [Теофимо] Лопесом. Он должен не бояться ударов, а быть активным с самого начала боя. У него будет шанс на победу только в том случае, если он будет прессинговать.

Нельзя надеяться и ждать, что твой соперник устанет. В поединке с Лопесом он слишком поздно включился», – сказал бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс.

Бой между Василием Ломаченко и Дэвином Хэйни пройдет 20 мая в Лас-Вегасе, штат Невада.

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1 комментарий

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Mikas7
лом уже так наверное не сможет
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