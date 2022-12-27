Иван Редкач: «Ломаченко растерял себя прежнего. Его не любит даже половина Украины»

Украинский полусредневес оценил шансы в возможном поединке с абсолютным чемпионом мира в легком весе .

«Меня часто осуждают на Украине за мою прямолинейность, но если взять сейчас даже того же Ломаченко: если бы он не поехал на вторую Олимпиаду, а сразу же перешел в профессионалы, то он был бы уже и абсолютным чемпионом и перебил бы все возможные рекорды. Но сейчас он уже растерял себя прежнего – и в его возможном бою с Дэвином Хэйни он явный андердог.

Как бы мы не любили и не ухаживали за своим организмом, он изнашивается и стареет. У Васи 400 любительских боев, и это очень много. Он с детства в боксе, и сейчас у него уже скорость не та, ноги не те, он добился многого в боксе, но то, что он не стал абсолютным чемпионом мира в боксе – это не беда.

Он становился чемпионом мира по трем ведущим версиям. Он хотел собрать все рекорды мира, но такого не бывает. Я уважаю его как бойца, я приходил на все его бои и поддерживал его и равнялся на него.

Не могу пока сказать, как я оцениваю его шансы, потому что этот бой еще разогревается – и команда Хэйни оттягивает время по максимуму, чтобы Вася постарел еще больше. Если раньше тебе было легко вставать в пять утра и делать всю ту тяжелую работу при подготовке к бою, то со временем это становится делать все тяжелее и тяжелее.

Я даже сужу по себе. Я делаю это все, потому что я дисциплинированный – и он так же это делает, но это становится сложнее с возрастом. Хэйни сейчас 23 года, он молодой, у него все впереди – и они могут тянуть с организацией этого боя сколько угодно.

Можно вспомнить бой Василия с Гильермо Ригондо, когда он вышел на бой с ним, когда он уже был старый – а если бы за пять лет до этого состоялся такой поединок, то Ригондо бы его просто переехал.

Схожая картина сейчас в возможном бою Васи с Хэйни. Если такой бой сейчас состоится, то победит однозначно Хэйни, потому что это молодой и перспективный американский боксер.

Кроме того, у Василия сейчас и очень много хейтеров, его не любит даже половина Украины. Габариты тоже на стороне Хэйни. Это будет крутой бой для Хэйни, потому что он побьет двукратного олимпийского чемпиона, ведь он не дрался до этого с серьезными боксерами. Почему бы ему не встретиться с тем же Дэвисом или Райаном Гарсией?» – сказал Редкач.

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