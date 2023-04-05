Дэвин Хэйни – о бое с Ломаченко: «Разберу его на части»

Абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе поделился ожиданиями от поединка с .

«Он возглавлял рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категории, но пришло время мне занять его место. Я продемонстрирую разнообразие навыков, дисциплинированность, высокий бойцовский интеллект. Все то, чем славился сам Ломаченко, но в этот раз в этих аспектах буду лучше я.

Сделаю все возможное, чтобы победить. Буду доминировать и покажу то, чего вы еще не видели в моем арсенале. Я просто разберу его на части. Этот бой будет грандиозным. Один парень попытается доказать, что он все еще хорош, а другой попытается осуществить свою мечту», – сказал Хэйни.

Бой между Ломаченко и Хэйни пройдет 20 мая в Лас-Вегасе, штат Невада.

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