Кудряшов – о бое Ломаченко и Хэйни: «Шансы у Василия есть, но фаворитом считаю американца»
Бывший чемпион мира по боксу Дмитрий Кудряшов прокомментировал анонс поединка между Василием Ломаченко и Дэвином Хэйни.
«Бой за звание абсолютного чемпиона Ломаченко долго ждал. Хэйни сейчас на подъеме. Пройти его будет очень непросто. Хэйни мне видится более стабильным боксером, чем Теофимо Лопес. Лопес сегодня один, завтра – другой. Хэйни кажется надежным парнем. Не приходиться от него ждать, что он просядет.
Бой будет очень непростой, глубоко в душе я верю в Ломаченко. «Хайтек» сможет запутать Хэйни. Американец – более стандартный и школьный боксер, а Ломаченко – из другого измерения. Но годы играют не в пользу Василия. Шансы на победу у него есть, но я считаю фаворитом Хэйни. Он больше, здоровее, моложе, на подъеме, и у него есть преимущество в ударной мощи», – сказал Кудряшов.
Бой Ломаченко и Хэйни пройдет 20 мая в Лас-Вегасе, штат Невада.
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