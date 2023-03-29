Кудряшов – о бое Ломаченко и Хэйни: «Шансы у Василия есть, но фаворитом считаю американца»

Бывший чемпион мира по боксу прокомментировал анонс поединка между и .

«Бой за звание абсолютного чемпиона Ломаченко долго ждал. Хэйни сейчас на подъеме. Пройти его будет очень непросто. Хэйни мне видится более стабильным боксером, чем Теофимо Лопес. Лопес сегодня один, завтра – другой. Хэйни кажется надежным парнем. Не приходиться от него ждать, что он просядет.

Бой будет очень непростой, глубоко в душе я верю в Ломаченко. «Хайтек» сможет запутать Хэйни. Американец – более стандартный и школьный боксер, а Ломаченко – из другого измерения. Но годы играют не в пользу Василия. Шансы на победу у него есть, но я считаю фаворитом Хэйни. Он больше, здоровее, моложе, на подъеме, и у него есть преимущество в ударной мощи», – сказал Кудряшов.

Бой Ломаченко и Хэйни пройдет 20 мая в Лас-Вегасе, штат Невада.

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Официально: бой Ломаченко и Хэйни пройдет 20 мая