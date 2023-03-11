Бой Ломаченко и Хэйни состоится 20 мая на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе (ESPN)

Теги легкий вес Василий Ломаченко бокс Дэвин Хэйни Бокс/MMA/UFC

Дэвин Хейни и Василий Ломаченко завершают сделку на бой 20 мая в Лас-Вегасе за титул чемпиона в абсолютном легком весе, сообщили источники ESPN.

«Согласно Сэму Гордону, бой пройдет на MGM Grand Garden Arena. На мой взгляд, лучшее место, чем T-Mobile», – написал журналист Майк Коппинджер.

35-летний Ломаченко – бывший чемпион в трех дивизионах. В октябре 2022-го он победил Джамейна Ортиса единогласным решением судей.

Экс-главный тренер сборной России по боксу: «Усик и Ломаченко – наши, что бы ни случилось»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Khairba4i
Сложный бой для Ломы, но его стиль импонирует и невозможно не болеть за него.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Isa Babaev
Лома Хейни
Гарсия - Джервонта
Победители в финале
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr@k
Может быть последний шанс Ломы взять пояса
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий