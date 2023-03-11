Бой Ломаченко и Хэйни состоится 20 мая на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе (ESPN)

Дэвин Хейни и завершают сделку на бой 20 мая в Лас-Вегасе за титул чемпиона в абсолютном легком весе, сообщили источники ESPN.

«Согласно Сэму Гордону, бой пройдет на MGM Grand Garden Arena. На мой взгляд, лучшее место, чем T-Mobile», – написал журналист Майк Коппинджер.

35-летний Ломаченко – бывший чемпион в трех дивизионах. В октябре 2022-го он победил Джамейна Ортиса единогласным решением судей.

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