Экс-главный тренер сборной России по боксу: «Усик и Ломаченко – наши, что бы ни случилось»
Бывший главный тренер сборной России Александр Лебзяк оценил предстоящие поединки Александра Усика и Василия Ломаченко.
Ожидается, что Усик подерется с Тайсоном Фьюри, а Ломаченко – с Дэвином Хэйни.
«Школа и техника бокса у Усика выше. Самое главное – не стоять. Передвижение на ногах у него хорошее, он должен постоянно маневрировать, чтобы Фьюри не знал, откуда придет удар. Хочу верить в то, что у Тайсона закружится голова от маневров Александра, и он заберет еще один пояс.
У Василия шансы на победу в поединке с Хейни выше, чем у Усика над Фьюри. Но это не гарантия победы, всегда может проиграть фаворит и проиграть аутсайдер. Конечно, хотелось бы, чтобы они оба выиграли. Они – наши, чтобы ни случилось. Если судить по последним боям, всплеск был ярче у Василия», – сказал Лебзяк.
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