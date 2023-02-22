Экс-главный тренер сборной России по боксу: «Усик и Ломаченко – наши, что бы ни случилось»

Бывший главный тренер сборной России Александр Лебзяк оценил предстоящие поединки и .

Ожидается, что Усик подерется с , а Ломаченко – с .

«Школа и техника бокса у Усика выше. Самое главное – не стоять. Передвижение на ногах у него хорошее, он должен постоянно маневрировать, чтобы Фьюри не знал, откуда придет удар. Хочу верить в то, что у Тайсона закружится голова от маневров Александра, и он заберет еще один пояс.

У Василия шансы на победу в поединке с Хейни выше, чем у Усика над Фьюри. Но это не гарантия победы, всегда может проиграть фаворит и проиграть аутсайдер. Конечно, хотелось бы, чтобы они оба выиграли. Они – наши, чтобы ни случилось. Если судить по последним боям, всплеск был ярче у Василия», – сказал Лебзяк.

Камил Гаджиев: «В последнее время перестал болеть за Усика. Что-то он слишком в крайности впадает»