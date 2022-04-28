Александр Поветкин: «Кто после Фьюри будет королем тяжелого веса? Надеюсь, Усик»

Теги Александр Поветкин тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри Диллиан Уайт бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира по боксу Александр Поветкин прокомментировал решение чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри завершить карьеру.

— Что теперь будет с карьерой Тайсона Фьюри? Он объявил об уходе, но мы до сих пор делимся мнениями и обсуждаем расклады. — Думаю, это решение, которое он уже принял. Решил уйти — пусть уходит.

— Хотелось бы увидеть поединок Тайсона Фьюри и Александра Усика за четыре пояса чемпиона мира? — Было бы неплохо, конечно.

— Кто был бы фаворитом в этом противостоянии? — Шансы всегда есть у всех. Саша по-любому техничнее, а Фьюри нестандартный и очень неудобный боксер.

— Много разговоров про Фьюри, а что теперь будет с Диллианом Уайтом? Какие у него перспективы? — Он же проиграл. Будет ли он еще участвовать в борьбе за титулы? Думаю, он откатился.

— Кто после Тайсона Фьюри будет королем тяжелого веса? — Надеюсь, Александр Усик.

 Тайсон Фьюри уходит из бокса. Чемпион не встретится с Усиком, но хочет бой с нокаутером из UFC – по странным правилам

Усик о реванше с Джошуа: «Этот бой будет другим. Я не могу раскрыть все карты»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные