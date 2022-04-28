Александр Поветкин: «Кто после Фьюри будет королем тяжелого веса? Надеюсь, Усик»

Бывший чемпион мира по боксу прокомментировал решение чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри завершить карьеру.

— Что теперь будет с карьерой Тайсона Фьюри? Он объявил об уходе, но мы до сих пор делимся мнениями и обсуждаем расклады. — Думаю, это решение, которое он уже принял. Решил уйти — пусть уходит.

— Хотелось бы увидеть поединок Тайсона Фьюри и за четыре пояса чемпиона мира? — Было бы неплохо, конечно.

— Кто был бы фаворитом в этом противостоянии? — Шансы всегда есть у всех. Саша по-любому техничнее, а Фьюри нестандартный и очень неудобный боксер.

— Много разговоров про Фьюри, а что теперь будет с ? Какие у него перспективы? — Он же проиграл. Будет ли он еще участвовать в борьбе за титулы? Думаю, он откатился.

— Кто после будет королем тяжелого веса? — Надеюсь, Александр Усик.

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