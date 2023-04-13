Бой между Джонсом и Миочичем не состоится летом. Вероятный период – осень (журналист Марк Раймонди)
Бой между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем не состоится летом и перенесется на осень.
По информации журналиста Марка Раймонди, июль-2023 как дата для титульного боя в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем давно не обсуждался руководством UFC. Вероятный период для проведения – осень.
В марте-2023 Джон Джонс вернулся в UFC спустя три года и в титульном бою в тяжелом весе победил Сирила Гана.
Последний раз Миочич дрался в марте-2021, когда проиграл Фрэнсису Нганну и лишился пояса чемпиона в тяжелом весе.
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