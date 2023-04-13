Бой между Джонсом и Миочичем не состоится летом. Вероятный период – осень (журналист Марк Раймонди)

Теги UFC MMA Джон Джонс Стипе Миочич Бокс/MMA/UFC

Бой между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем не состоится летом и перенесется на осень.

По информации журналиста Марка Раймонди, июль-2023 как дата для титульного боя в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем давно не обсуждался руководством UFC. Вероятный период для проведения – осень.

В марте-2023 Джон Джонс вернулся в UFC спустя три года и в титульном бою в тяжелом весе победил Сирила Гана.

Последний раз Миочич дрался в марте-2021, когда проиграл Фрэнсису Нганну и лишился пояса чемпиона в тяжелом весе.

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4 комментария

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Tsamourlidis_mufc
Джону надо нагуляться
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Лютый альбинос
Какого года? 2025? Блин, Фёдор, будучи чемпионом, по два боя в день провёл как то.
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j30
почему миочича не убрали из рейтингов два года без боев
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Vasyamarch91
Ожидаемо
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