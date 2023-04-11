Григорий Дрозд: «Не слышал от Усика никаких публичных выступлений в защиту Киево-Печерской лавры»

Теги Григорий Дрозд Александр Усик бокс Бокс/MMA/UFC

Дрозд прокомментировал отсутствие публичных высказываний Усика в защиту Киево-Печерской лавры.

«Неправильно взвешивать всю ответственность на одного Александра Усика за национальное достояние Украины. Не хочу осуждать его. В первую очередь государство должно думать, что оно делает для своей страны.

Я не слышал от Александра никаких публичных выступлений в защиту Киево-Печерской лавры. Но я перестал следить за ним после его последних высказываний в адрес России и жителей нашей страны. Может, он что-то делал. Раньше он точно говорил, что готов встать на защиту святыни.

Если он этого не делает, видимо, он пересмотрел свое отношение к Богу, религии или к месту. Сложно судить. Точно могу сказать, что я не видел фотографий, на которых он защищает Киево-Печерскую лавру, и не слышал комментариев на эту тему.

Безусловно, внимание такого известного человека, как Александр Усик, и его слова могли вызвать резонанс, если бы он встал на защиту церкви. Это могло дойти до чиновников», – сказал экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд.

Украинские власти потребовали, чтобы 29 марта монахи Киево-Печерской лавры УПЦ покинули все помещения монастыря из-за расторжения договора аренды.

Усик согласился на условия Фьюри по разделению гонорара 70 на 30: «Но ты должен пообещать, что пожертвуешь Украине 1 миллион сразу после боя»

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25 комментариев

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dimitrii36
Ответ BeastI666I
так с обеих сторон одинаково... я думаю.
а я и не думаю, так считаю, ибо знаю
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BeastI666I
Ответ dimitrii36
а на той стороне не так, служба безпеки всё видит и бдит
так с обеих сторон одинаково... я думаю.
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ivanzhu90
Ответ Михаель
Сейчас нужно быть сумасшедшим и самоубийцей, чтобы публично выступить против Зе и его военизированной поддержки. Смешают с гуано и никто даже и не пикнет. В Украине нет сейчас юридического права, там законы сильного, законы военного времени. Говоришь против, враг, на колени. Усик не дурак однозначно.
Ну да, уже хунвейбины современные стоят у храмов и мешают проходу верующих в них и подвергают верующих публичным унижениям, сами храмы захватывают или разрушают. Все в лучших традициях советской власти и ее антирелигиозных компаний.
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Руслан Ушанлы
Ответ BeastI666I
не понимаем, объясни.
Представители самостийной страны сейчас объяснят и заминусуют
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Macren
Может Дрозд в таком случае публично поддержит УПЦ у себя в стране? Или это другое?
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London.is.blue
Ответ Михаель
Сейчас нужно быть сумасшедшим и самоубийцей, чтобы публично выступить против Зе и его военизированной поддержки. Смешают с гуано и никто даже и не пикнет. В Украине нет сейчас юридического права, там законы сильного, законы военного времени. Говоришь против, враг, на колени. Усик не дурак однозначно.
Усик с Зеленским старые друзья, у них даже дети дружат.
Они и сейчас регулярно обсуждают вопросы благотворительности через спорт.
Но гений Михаель думает, что украинское общество настроено против зе, только боится об этом сказать, смешно.
А ты не думал, что Усик мог поменять своё мнение на многие вещи после последних событий? Несмотря на то, что он был лоялен, даже дружелюбен по отношении к России, он все таки украинец и никогда от этого не отказывался.
Если он был дружелюбен, не значит, что он топил за русский мир. Он топит за дружбу. Но не его вина, что случилось то, что случилось.
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dimitrii36
Ответ BeastI666I
я тоже не понимаю )))) тем более со времен Петра у нас священники это спецслужбисты. бывшие правда, но бывших же не бывает.
а на той стороне не так, служба безпеки всё видит и бдит
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BeastI666I
Ответ Руслан Ушанлы
И не услышим. То "другое", вы не понимаете...
не понимаем, объясни.
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BeastI666I
Ответ HUKI1337
Так ПЦУ Усика устраивает , зачем ему за попов московского патриархата впрягаться ?
я тоже не понимаю )))) тем более со времен Петра у нас священники это спецслужбисты. бывшие правда, но бывших же не бывает.
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BeastI666I
Ответ armageddon123456
Помнится было когда-то интервью, в котором Усик говорил что-то типа "Если придут негодяи угрожать лавре, я сам против всех драться выйду, святое в обиду не дам". Вообщем, чей-то я его среди защитников лавры не видел (ну и среди нападавших не было, хоть тут не отмочил)
так ничего страшного не происходит. просто выгоняют священников. сам храм то на месте остается! не создавайте себе кумиров на земле!!! нет незаменимых попов.
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Melnikov1968
Ответ Kubinec_
усик известный балабол
А Дрозд кто? Человек, который за каждое свое слово ответит? Чешет языком и ни за что не отвечает.
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BeastI666I
Ответ Михаель
Сейчас нужно быть сумасшедшим и самоубийцей, чтобы публично выступить против Зе и его военизированной поддержки. Смешают с гуано и никто даже и не пикнет. В Украине нет сейчас юридического права, там законы сильного, законы военного времени. Говоришь против, враг, на колени. Усик не дурак однозначно.
так потому что вся страна защищает свои жизни... там нет даже желающих выступтиь против. их можно понять. они родину защищают.
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BeastI666I
святыня остается нетронутой... выгоняют людей от туда. ничего страшного. Поставят тех кто любит украинский народ.
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dimitrii36
усик отклеился
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Михаель
Сейчас нужно быть сумасшедшим и самоубийцей, чтобы публично выступить против Зе и его военизированной поддержки. Смешают с гуано и никто даже и не пикнет. В Украине нет сейчас юридического права, там законы сильного, законы военного времени. Говоришь против, враг, на колени. Усик не дурак однозначно.
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Melnikov1968
Украинские власти потребовали, чтобы 29 марта монахи Киево-Печерской лавры УПЦ покинули все помещения монастыря из-за расторжения договора аренды. (с) Как говорится, читайте договор. Если существует пункт о расторжении договора аренды, то какие вопросы? К Усику конкретно. А Дрозд ведёт себя похабно.
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Мага осторожный
Что-то не слышал от наших спортсменов слова поддержки против войны, все языки засунули....
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stoudemire
Ответ armageddon123456
Помнится было когда-то интервью, в котором Усик говорил что-то типа "Если придут негодяи угрожать лавре, я сам против всех драться выйду, святое в обиду не дам". Вообщем, чей-то я его среди защитников лавры не видел (ну и среди нападавших не было, хоть тут не отмочил)
"Если придут негодяи угрожать лавре..." (с)
Просто Усик теперь на одной стороне с негодяями, прикрываясь якобы любовью и патриотизмом к Украине) и если, скажем так нелюбовь к русским, я могу еще объяснить как-то, то вот его ссыкливость в части защиты своей веры и настоятелей УПЦ я объяснить не могу. Попы то и прихожане все граждане Украины, к РФ отношения не имеют.
Так что ждем скорого обращения чубатого Усика в католицизм или вообще язычество.
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Shuba Jr.
Ответ armageddon123456
Помнится было когда-то интервью, в котором Усик говорил что-то типа "Если придут негодяи угрожать лавре, я сам против всех драться выйду, святое в обиду не дам". Вообщем, чей-то я его среди защитников лавры не видел (ну и среди нападавших не было, хоть тут не отмочил)
обычный балабол. ничего святого. за свои слова не способен ответить. уважения нет к таким. и не важно, какой он национальности. в любой нации есть такие. просто, мировая звезда обгадилась
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Руслан Ушанлы
И не услышим. То "другое", вы не понимаете...
+3
-2
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hala18
Ответ armageddon123456
Помнится было когда-то интервью, в котором Усик говорил что-то типа "Если придут негодяи угрожать лавре, я сам против всех драться выйду, святое в обиду не дам". Вообщем, чей-то я его среди защитников лавры не видел (ну и среди нападавших не было, хоть тут не отмочил)
Усик очень большое разочарование, маску снял и под ней уже не тот добряк и весельчак сидит, как оказалось. И набожность его... это всё показуха была
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-11
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HUKI1337
Ответ armageddon123456
Помнится было когда-то интервью, в котором Усик говорил что-то типа "Если придут негодяи угрожать лавре, я сам против всех драться выйду, святое в обиду не дам". Вообщем, чей-то я его среди защитников лавры не видел (ну и среди нападавших не было, хоть тут не отмочил)
Так ПЦУ Усика устраивает , зачем ему за попов московского патриархата впрягаться ?
+27
-15
+12
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Александр
Ломаченко высказывается в защиту, а Усик обращался после 24.02 к президенту, не услышали.
+2
-1
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Kubinec_
усик известный балабол
+7
-10
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armageddon123456
Помнится было когда-то интервью, в котором Усик говорил что-то типа "Если придут негодяи угрожать лавре, я сам против всех драться выйду, святое в обиду не дам". Вообщем, чей-то я его среди защитников лавры не видел (ну и среди нападавших не было, хоть тут не отмочил)
+19
-14
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