Григорий Дрозд: «Не слышал от Усика никаких публичных выступлений в защиту Киево-Печерской лавры»

Дрозд прокомментировал отсутствие публичных высказываний Усика в защиту Киево-Печерской лавры.

«Неправильно взвешивать всю ответственность на одного за национальное достояние Украины. Не хочу осуждать его. В первую очередь государство должно думать, что оно делает для своей страны.

Я не слышал от Александра никаких публичных выступлений в защиту Киево-Печерской лавры. Но я перестал следить за ним после его последних высказываний в адрес России и жителей нашей страны. Может, он что-то делал. Раньше он точно говорил, что готов встать на защиту святыни.

Если он этого не делает, видимо, он пересмотрел свое отношение к Богу, религии или к месту. Сложно судить. Точно могу сказать, что я не видел фотографий, на которых он защищает Киево-Печерскую лавру, и не слышал комментариев на эту тему.

Безусловно, внимание такого известного человека, как Александр Усик, и его слова могли вызвать резонанс, если бы он встал на защиту церкви. Это могло дойти до чиновников», – сказал экс-чемпион мира по боксу .

Украинские власти потребовали, чтобы 29 марта монахи Киево-Печерской лавры УПЦ покинули все помещения монастыря из-за расторжения договора аренды.

Усик согласился на условия Фьюри по разделению гонорара 70 на 30: «Но ты должен пообещать, что пожертвуешь Украине 1 миллион сразу после боя»