Григорий Дрозд: «Не слышал от Усика никаких публичных выступлений в защиту Киево-Печерской лавры»
Дрозд прокомментировал отсутствие публичных высказываний Усика в защиту Киево-Печерской лавры.
«Неправильно взвешивать всю ответственность на одного Александра Усика за национальное достояние Украины. Не хочу осуждать его. В первую очередь государство должно думать, что оно делает для своей страны.
Я не слышал от Александра никаких публичных выступлений в защиту Киево-Печерской лавры. Но я перестал следить за ним после его последних высказываний в адрес России и жителей нашей страны. Может, он что-то делал. Раньше он точно говорил, что готов встать на защиту святыни.
Если он этого не делает, видимо, он пересмотрел свое отношение к Богу, религии или к месту. Сложно судить. Точно могу сказать, что я не видел фотографий, на которых он защищает Киево-Печерскую лавру, и не слышал комментариев на эту тему.
Безусловно, внимание такого известного человека, как Александр Усик, и его слова могли вызвать резонанс, если бы он встал на защиту церкви. Это могло дойти до чиновников», – сказал экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд.
Украинские власти потребовали, чтобы 29 марта монахи Киево-Печерской лавры УПЦ покинули все помещения монастыря из-за расторжения договора аренды.
Усик согласился на условия Фьюри по разделению гонорара 70 на 30: «Но ты должен пообещать, что пожертвуешь Украине 1 миллион сразу после боя»
Они и сейчас регулярно обсуждают вопросы благотворительности через спорт.
Но гений Михаель думает, что украинское общество настроено против зе, только боится об этом сказать, смешно.
А ты не думал, что Усик мог поменять своё мнение на многие вещи после последних событий? Несмотря на то, что он был лоялен, даже дружелюбен по отношении к России, он все таки украинец и никогда от этого не отказывался.
Если он был дружелюбен, не значит, что он топил за русский мир. Он топит за дружбу. Но не его вина, что случилось то, что случилось.
Просто Усик теперь на одной стороне с негодяями, прикрываясь якобы любовью и патриотизмом к Украине) и если, скажем так нелюбовь к русским, я могу еще объяснить как-то, то вот его ссыкливость в части защиты своей веры и настоятелей УПЦ я объяснить не могу. Попы то и прихожане все граждане Украины, к РФ отношения не имеют.
Так что ждем скорого обращения чубатого Усика в католицизм или вообще язычество.