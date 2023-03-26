IBA отстранила от участия в ЧМ нескольких спортсменов, выдававших себя за женщин

Теги IBA чемпионат мира бокс Умар Кремлев Бокс/MMA/UFC

Международная ассоциация бокса (IBA) отстранила нескольких спортсменов от участия в чемпионате мира. Об этом сообщил президент организации Умар Кремлев.

«По результатам ряда ДНК-тестов были выявлены спортсмены, пытавшиеся обмануть своих коллег и выдававшие себя за женщин. По результатам генетических тестов было доказано, что они имеют ХY-хромосомы и впоследствии исключены со спортивных состязаний.

IBA выступает за открытый и честный спорт», – написал Кремлев в телеграм-канале.

Ранее алжирская спортсменка Иман Хелиф заявила, что стала жертвой заговора. Ее исключили с чемпионата мира из-за повышенного уровня тестостерона.

Россиянке Демурчян не включили гимн на церемонии награждения ЧМ по боксу

США бойкотируют ЧМ по боксу – из-за допуска России и Беларуси. Все решил российский босс, который отстранил Украину

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий