IBA отстранила от участия в ЧМ нескольких спортсменов, выдававших себя за женщин

Международная ассоциация бокса (IBA) отстранила нескольких спортсменов от участия в чемпионате мира. Об этом сообщил президент организации .

«По результатам ряда ДНК-тестов были выявлены спортсмены, пытавшиеся обмануть своих коллег и выдававшие себя за женщин. По результатам генетических тестов было доказано, что они имеют ХY-хромосомы и впоследствии исключены со спортивных состязаний.

IBA выступает за открытый и честный спорт», – написал Кремлев в телеграм-канале.

Ранее алжирская спортсменка Иман Хелиф заявила, что стала жертвой заговора. Ее исключили с чемпионата мира из-за повышенного уровня тестостерона.

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