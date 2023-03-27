Индия выиграла общий зачет ЧМ по боксу, Россия – третья

В Нью-Дели (Индия) завершился женский чемпионат мира по боксу. По итогам последнего дня соревнований была сформирована таблица общего медального зачета.

Сборная России завоевала три медали и заняла третье место. Анастасия Демурчян, выступающая в весовой категории до 70 кг, стала чемпионкой мира. Наталия Сычугова завоевала серебряную медаль в весовой категории до 63 кг. Диана Пятак – бронзовый призер турнира в категории до 81 кг.

Победителем общего зачета стала Индия, второе место заняла национальная команда Китая.

Россиянке Демурчян не включили гимн на церемонии награждения ЧМ по боксу

IBA отстранила от участия в ЧМ нескольких спортсменов, выдававших себя за женщин