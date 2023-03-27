Индия выиграла общий зачет ЧМ по боксу, Россия – третья

Теги IBA чемпионат мира сборная России жен бокс Бокс/MMA/UFC

В Нью-Дели (Индия) завершился женский чемпионат мира по боксу. По итогам последнего дня соревнований была сформирована таблица общего медального зачета.

Сборная России завоевала три медали и заняла третье место. Анастасия Демурчян, выступающая в весовой категории до 70 кг, стала чемпионкой мира. Наталия Сычугова завоевала серебряную медаль в весовой категории до 63 кг. Диана Пятак – бронзовый призер турнира в категории до 81 кг.

Победителем общего зачета стала Индия, второе место заняла национальная команда Китая.

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2 комментария

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Лютый альбинос
Ответ frol92
Сплошные дружественные страны. Просто красота. Ждем возмущений Терюшкова, что Матч тв мало показывает такие соревнования вместо футбольных чемпионатов не недружественных стран😁
Ну вообще на ЧМ выступали ещё итальянки, француженки, австралийки, испанки, японки, венгерки, румынки, новозеландки, голландки, молдаванки и другие. 65 стран всего. Шесть лет назад в том же Нью-Дели было 62 страны.
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frol92
Сплошные дружественные страны. Просто красота. Ждем возмущений Терюшкова, что Матч тв мало показывает такие соревнования вместо футбольных чемпионатов не недружественных стран😁
0
-1
-1
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