О’Мэлли – о Перейре: «Думаю, что он может завершить карьеру»

Шон О’Мэлли считает, что Алекс Перейра может покинуть UFC.

«Перейра гоняет слишком много веса. После таких весогонок твой подбородок становится слабее. Иззи почти нокаутировал его в первом бое, а во втором прикинулся мертвым опоссумом и выбросил удар правой рукой. Потряс его, после чего все было кончено.

Думаю, что Перейра может завершить карьеру. Сколько ему лет? Он гоняет слишком много веса, это сильно бьет по здоровью. Он может уйти», – сказал боец легчайшего дивизиона UFC Шон О’Мэлли.

На UFC 287 нокаутировал во втором раунде поединка, вернув себе пояс чемпиона UFC в среднем весе.

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